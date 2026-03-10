  • Новость часаЗахарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    10 марта 2026, 15:59 • Новости дня

    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису

    Китай масштабно усилил мобилизационные меры из-за вероятности войны

    Китай начал масштабную подготовную к тяжелому глобальному кризису
    @ Hans Zaglitsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти КНР реализуют уникальные мобилизационные программы, предусматривающие перенос производств, рост резервов и юридические реформы на случай экстремального кризиса.

    Китай с начала 2020-х годов приступил к беспрецедентным мобилизационным мероприятиям. Эти меры включают перенос стратегически важных производств во внутренние районы страны, формирование национального стратегического тыла, а также строительство резервных баз и поддерживающих зон. Власти подчеркивают важность Сычуани и Чунцина как ядра для размещения производственных и ресурсных мощностей, сказано в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье.

    Серьезные реформы коснулись системы управления стратегическими резервами: принят закон о национальной продовольственной безопасности, создается пятиуровневая сеть хранилищ, а также разрабатывается закон о безопасности государственных резервов. Введена цифровая платформа для межрегиональной координации и профессиональных аварийно-спасательных команд.

    В КНР резко увеличены запасы зерна, нефти, металлов и других ресурсов – объем стратегических резервов зерна достиг исторического максимума, мощности хранения нефти превышают 1,8 млрд баррелей. Параллельно ведется модернизация инфраструктуры двойного назначения, способной оперативно переходить на военные нужды, а также совершенствуется система управления гражданской обороной.

    В 2024–2025 годах были приняты новые нормативные акты, регламентирующие социальные гарантии семьям погибших военнослужащих, что позволяет быстро обрабатывать крупные потоки заявлений в случае масштабного конфликта. На фоне этих мер Китай продолжает совершенствовать свои стратегические ядерные силы и защищать командные пункты.

    Эксперты отмечают, что подобные мобилизационные программы не несут политической выгоды в мирное время, но являются индикатором серьезной подготовки к возможному крупномасштабному военному или экономическому кризису в конце 2020-х – начале 2030-х годов.

    Ранее Китай объявил о планах удержать стратегическую инициативу в мире.

    10 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

    Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

    Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

    В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

    Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.

    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе

    Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ

    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин рассказал о «новой устойчивой ценовой реальности» на рынке нефти и газа.

    «Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.

    «Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.

    «В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.

    «Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.

    «Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.

    Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.

    Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.

    Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.

    Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.

    «Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.

    «В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.

    Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.

    Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

    «В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.

    «Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.

    Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.

    В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    10 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»

    Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВАВТ Алексей Исполинов. Ранее в правительстве одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан России в случае их ареста судами иностранных государств.

    «Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.

    По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.

    При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.

    Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».

    Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.

    Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».

    «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.

    В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.

    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    10 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5% на фоне возможного роста поставок

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник: рынки оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 снижалась на 4,54% относительно закрытия – до 94,47 доллара за баррель, а апрельский фьючерс на нефть марки WTI – на 4,69%, до 90,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают геополитические новости. Накануне президент США заявил CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

    Эти заявления прозвучали на фоне резкого скачка котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, показав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, тем не менее котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля.

    Напомним также, что министр финансов США Скотт Бессент в прошлую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. «Обсуждения ослабления санкций против российской нефти, комментарии, намекающие на возможность деэскалации конфликта США с Ираном, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов дают один и тот же посыл – нефть продолжит поступать на рынок», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.

    10 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России

    Мерц отверг идею смягчения антироссийских санкций из-за энергокризиса

    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкций против России, несмотря на рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    На пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине он отметил: «На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России».

    Мерц подчеркнул, что не видит противоречия между сохранением санкций и поддержкой Украины. По его словам, Германия находится на стороне Украины и готова в случае необходимости выдержать сложную экономическую ситуацию. Канцлер также отметил, что помощь Украине нельзя прерывать.

    Ранее в Германии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и быстрого роста цен на нефть и газ, обсуждались предложения ослабить или отменить антироссийские санкции. Ряд политиков также призывали к началу диалога с Москвой по вопросам поставок энергоресурсов.

    Ранее Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания резкого роста цен на энергоносители.

    Администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    10 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Караван танкеров отправился через Ормузский пролив

    Группа танкеров и сухогрузов проследовала к перекрытому Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется со скоростью около 10 узлов по направлению к Ормузскому проливу, сообщает Marinetraffic.

    Данные портала Marinetraffic свидетельствуют о том, что караван судов, включающий нефтяные танкеры Neon, Elite и Genesis Alpha, а также сухогрузы, направился в сторону Ормузского пролива, передают «Вести». Скорость передвижения судов составляет от 9,5 до 10 узлов в час.

    Среди судов, участвующих в проходе, выделяются несколько крупных танкеров, которые перевозят нефть. По информации портала, суда следуют организованной колонной и уже приближаются к узкому участку пролива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.

    тоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    10 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    10 марта 2026, 12:11 • Новости дня
    Европу накрыли новые скачки цен на нефть и газ

    Politico: Европу накрыли новые скачки цен на нефть и газ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США и Израиля по Ирану стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель, а цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    Энергетический кризис, вызванный напряжённостью на Ближнем Востоке, вновь тревожит европейских лидеров, сообщает Politico.

    После резкого роста цен на нефть и газ, спровоцированного военными действиями США и Израиля против Ирана, Европа оказалась в ситуации, напоминающей 2022 год – когда после начала спецоперации на Украине континент испытал сильнейший ценовой и инфраструктурный шок.

    В понедельник цена барреля нефти превысила сто долларов, а стоимость газа поднялась выше 60 евро за мегаватт-час, что стало максимальным показателем с 2022 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа уже столкнулась с «непредвиденными последствиями регионального конфликта», который сказывается на энергетике, торговле и финансовых рынках. На фоне этих событий министры финансов G7 провели экстренное совещание и заявили о готовности принять меры, включая использование стратегических запасов нефти, однако окончательных решений не принято.

    Обострение ситуации связано также с угрозами Ирана закрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, и атаками на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «как можно скорее» восстановить безопасность судоходства в проливе и готовности организовать военное сопровождение танкеров, как только позволит обстановка.

    Европейские лидеры допускают, что если конфликт затянется, континенту грозит новая волна инфляции и стагнации, вызванная ростом цен на энергоносители. Европейские и национальные министры энергетики собираются на экстренные встречи, однако пока предпочитают воздерживаться от резких шагов, полагаясь на существующие запасы и ожидая развития ситуации.

    В экспертном сообществе звучит мнение, что нынешние перебои с поставками и масштабные сокращения добычи в регионе, включая Саудовскую Аравию, могут оказаться тяжелее для рынка, чем шок 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник.

    Европейские эксперты отметили, что в случае затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном Евросоюзу грозит новая волна сокращения промышленного производства.

    Экономист Василий Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    10 марта 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN: Иран заявил о специальных пошлинах на суда союзников США

    CNN: Иран планирует ввести специальные пошлины на суда союзников США

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран планирует ввести специальные пошлины на нефтяные танкеры и торговые суда, принадлежащие союзникам США, узнал телеканал CNN.

    Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об обратном. Как отмечает CNN, на суда в Персидском заливе, принадлежащие союзникам США, могут быть наложены «пошлины безопасности».

    «У нас есть рычаги влияния на мировые цены на нефть. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении», – приводит портал Facti слова источника телеканала CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. КСИР намерен заблокировать поставки нефти странам Запада. Глава МИД Ирана заявил о нецелесообразности диалога с США


    10 марта 2026, 00:52 • Новости дня
    Слова Трампа о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть

    Tекст: Катерина Туманова

    После закрытия торгов цены на нефть снизились, приблизившись к отметке в 80 долларов за баррель, после заявлений президента США Дональда Трампа о потенциальном завершении войны с Ираном.

    «Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на целых 31% во время лихорадочной азиатской торговой сессии, но затем потеряли более 10% и опустились до отметки в 81,19 доллара после заявлений Трампа», – передает агентство Bloomberg.

    Снижение курса произошло после того, как Трамп дал понять, что война США против Ирана может скоро закончиться, а военная операция продвигается с опережением  графика.

    «Я думаю, что война практически завершена», – сказал Трамп в телефонном интервью CBS News.

    Цена на нефть марки Brent закрылась на отметке ниже 99 долларов, снизившись с внутридневного максимума в 119,50 долларов, что стало самым большим падением от внутридневного максимума до цены закрытия за всю историю наблюдений.

    Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 31% во время азиатской торговой сессии. Рост был вызван опасениями, что остановка танкерного движения через жизненно важный Ормузский пролив приведет к прекращению поставок в остальной мир.

    «Однако к концу торговой сессии фьючерсы потеряли большую часть достигнутого роста, поскольку крупнейшие экономики мира рассматривают возможность скоординированного высвобождения аварийных запасов нефти. Цена на нефть марки WTI выросла примерно на 4%», – резюмирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России. Reuters выяснило о намерении США ослабить санкции против российской нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.

    10 марта 2026, 09:31 • Новости дня
    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

    10 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала ошибкой сокращение доли атомной энергетики в ЕС

    Глава ЕК признала стратегическую ошибку в сокращении доли атомной энергетики в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение доли атомной энергетики в Евросоюзе с 1990 года стало стратегической ошибкой властей Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сокращение доли атомной энергетики в Евросоюзе с 1990 года было стратегической ошибкой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции по вопросам мирного атома в Париже, передает ТАСС.

    «Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе приходилась на атомную энергетику, то сегодня эта доля составляет всего около 15%. Отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой. Это должно измениться», – заявила глава Еврокомиссии.

    По словам фон дер Ляйен, европейские цены на электроэнергию остаются структурно слишком высокими. Она подчеркнула, что этот фактор имеет большое значение для экономики региона.

    Фон дер Ляйен также отметила, что Европа полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта нефти и газа. Она добавила, что кризис на Ближнем Востоке наглядно демонстрирует уязвимость Европы от подобных поставок.

    Стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США и Израиля по Ирану. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    Европейские эксперты отметили, что в случае затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном Евросоюзу грозит новая волна сокращения промышленного производства.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Экономист Василий Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    10 марта 2026, 03:40 • Новости дня
    КСИР пообещал заблокировать поставки нефти странам Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил о намерении не допустить экспорт нефти из региона в США и союзные страны.

    «В условиях нынешней агрессии США против Ирана вооруженные силы исламской республики не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона враждебной стороне и ее партнерам до дальнейшего уведомления», – цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Генерал Наини добавил, что Иран «готов защитить нефтяные ресурсы и безопасность региона».

    Напомним, ранее Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа. Слова президента США о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть.


