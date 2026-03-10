Глава Пентагона пообещал разгромить Иран

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, США «демонстрируют превосходство в техническом мастерстве и военной силе», передает РИА «Новости».

«Никаких полумер... мы сокрушаем врага, демонстрируя превосходство в техническом мастерстве и военной силе. Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно повержен», – сказал Хегсет на брифинге.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Ранее Иран сообщил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщал о гибели по меньшей мере 1332 мирных жителей.

Газета Wall Street Journal писала, что советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью.