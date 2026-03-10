Посольство осудило удар по Дому русской культуры в Ливане

Посольство России в Ливане резко осудило израильский ракетный удар по зданию в городе Набатия, в котором располагался «Дом русской культуры», передает
ТАСС. Инцидент произошел 8 марта на юге Ливана, когда ракетой было разрушено здание, часть помещений которого арендовалась под российский культурно-гуманитарный центр.
В посольстве подчеркнули, что речь идет об одном из немногих частных центров дополнительного образования и досуга в Ливане, тесно сотрудничающем с Русским домом в Бейруте. В учреждении на протяжении долгого времени занимались местные дети, двери центра всегда были открыты для всех, кого интересуют русский язык и культура.
«Решительно осуждаем произошедшую атаку. Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере», – заявили представители дипмиссии. В посольстве особо отметили важность поддержки такой деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.
В комментарии также указали, что самым главным итогом случившегося стало отсутствие пострадавших среди людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС
уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество
заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.