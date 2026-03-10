Вице-председатель ЕК выступила против заявлений фон дер Ляйен о Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Тереса Рибера, заместитель председателя Еврокомиссии, прокомментировала заявления Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте, передает РИА «Новости».

Она отметила, что недопустимо создавать впечатление, будто под сомнение ставится международное право или необходимость действовать вне его рамок. По словам Риберы, Европа обязана защищать международный порядок, установленный после Второй мировой войны в соответствии с Уставом ООН.

Она подчеркнула, что противостоять агрессорам нужно, не разрушая существующие правила, а формируя широкую коалицию государств. Кроме того, Рибера назвала неудачной форму, в которой фон дер Ляйен выразила свою позицию.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европа больше не может быть «хранителем старого мирового порядка», а также призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы и не «проливать слезы» по иранскому правительству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос защищенности должен стать основой деятельности Евросоюза для проецирования его мощи.

Вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо отметил, что кризис в правящей коалиции Европарламента может привести к новому вотуму недоверия к Урсуле фон дер Ляйен.