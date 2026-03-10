Александр Ревва опроверг продажу элитной недвижимости за рубежом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сведения о сделке с зарубежным жильем являются вымыслом, заявил Ревва «Газете.Ru».

Шоумен подчеркнул, что во время заграничных поездок предпочитает останавливаться исключительно в гостиничных номерах.

«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», – приводят журналисты слова певца.

Ранее в социальных сетях появились данные, что комик якобы выставил на продажу двухэтажный дом в престижном районе Пиргос близ Лимассола, пишет Ura.ru.

За объект площадью 500 квадратных метров продавцы просили 1,2 млн евро.

Сообщалось, что на участке в 4 тыс. квадратных метров расположены бассейн, сад и гостевой домик. В самом здании, находящемся в 800 метрах от морского побережья, обустроены четыре спальни с террасами.

В 2025 году Ревва получил российское гражданство. Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил проверить законность выдачи паспорта артисту.