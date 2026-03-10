ООН выразила обеспокоенность ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Официальный представитель управления Равина Шамдасани отметила, что эти удары не были осуществлены исключительно в военных целях, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного гуманитарного права, передает РИА «Новости».

«Мы обеспокоены влиянием этих ударов на право гражданского населения на здоровье, а также их влиянием на окружающую среду. Прогнозируемое влияние этих ударов на население и экологию ставят серьезный вопрос, были ли соблюдены обязательства в рамках международного гуманитарного права в плане пропорциональности и соблюдения мер предосторожности. Эти нападения, по всей видимости, не были осуществлены исключительно в военных целях», – заявила Шамдасани на брифинге в Женеве.

Напомним, США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. Тегеран накрыло ядовитым дымом после ночной атаки на нефтехранилища.