Израильские ВВС нанесли удары по объектам КСИР в Тегеране

Tекст: Елизавета Шишкова

Израильские ВВС завершили серию авиаударов по ключевой иранской инфраструктуре в Тегеране, передает ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, одной из целей стала подземная часть научно-исследовательского комплекса Корпуса стражей исламской революции, где, по их данным, проводились эксперименты и испытания по созданию баллистических ракет.

В заявлении отмечается: «ВВС Израиля завершили серию ударов по ключевой инфраструктуре иранского режима в Тегеране. Один из ударов был нанесен по научно-исследовательскому комплексу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На этом объекте ЦАХАЛ атаковал подземную зону комплекса, где проводились эксперименты и испытания, связанные с разработкой и производством баллистических ракет».

Кроме удара по комплексу КСИР, израильские военные также сообщили об атаке на штаб сил «Аль-Кудс» и производственные объекты противовоздушной обороны.

