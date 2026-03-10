Владелец «Вкусно – и точка» отказался судиться с Роспатентом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представители ООО «Система ПБО» отозвали заявление из Суда по интеллектуальным правам, передает РИА «Новости».

Организация пыталась оспорить отказ в регистрации бренда «Весело и вкусно» для шести классов товаров и одного класса услуг.

Изначальную заявку подала еще в 2022 году компания McDonald's, которую позже заменили на российского владельца сети. Ведомство отклонило требование из-за сходства со старым девизом McDonald's Corporation.

«Способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги», – объяснили свое решение в Роспатенте.

После отказа от претензий арбитраж прекратил производство по этому делу. Американская корпорация покинула российский рынок в 2022 году, продав бизнес предпринимателю Александру Говору. Сейчас новая сеть насчитывает более 920 заведений в 65 субъектах страны и работает с более чем 100 отечественными поставщиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Система ПБО» оспорила в суде отказ Роспатента в регистрации знака «Весело и вкусно». Американская корпорация McDonald’s зарегистрировала в России товарные знаки «Роял де люкс» и «МакАуто». Владелец сети «Вкусно – и точка» Александр Говор назвал маловероятным возвращение американского фастфуда в Россию.