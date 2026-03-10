Взрывы прогремели в небе над Дохой

Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишённую политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», – заявил Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Президент отметил, что Москве нужны сигналы от стран Европы, что они «готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность».

Пока же в условиях, когда страны Евросоюза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе СПГ, с перспективной полного запрета таких поставок в 2027 году, российское правительство рассматривает вариант прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.

«Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное. Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надёжные отношения долгосрочного характера, в те государства», – указал Путин.

Ранее президент заявил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности, а российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент.