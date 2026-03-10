  • Новость часаЭксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    10 марта 2026, 14:15 • Новости дня

    В Москве впервые пересадили одновременно две кисти рук

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пациент Роман, которому провели первую в России трансплантацию двух рук, рассказал на пресс-конференции о своем решении участвовать в операции.

    По его словам, на раздумья ушла одна ночь, после чего он твердо решил согласиться, передает РИА «Новости». Сейчас он проходит активную реабилитацию и надеется на полное восстановление функций рук.

    Программа пересадки кистей стартовала на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, передает ТАСС. Главный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила, что в рамках нового направления врачи впервые в России выполнили уникальные операции по трансплантации одной и двух кистей. Первая успешная аллотрансплантация кисти в России была проведена 20 апреля 2025 года.

    Пациент ранее потерял правую кисть и часть предплечья из-за травмы, пытался использовать бионический экзопротез, но отказался от него по причине ограниченной функциональности. В ходе операции, продолжавшейся более девяти часов, хирурги соединили артерии, вены и нервы, благодаря чему уже через три месяца мужчина смог выполнять рукопожатие и держать предметы.

    Развитием направления занимаются специалисты сразу нескольких ведущих медучреждений Москвы, а также врачи из китайского университета Гуанси. Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков отметил, что у института накоплен значительный опыт и Склиф становится центром по трансплантации конечностей.

    Директор клиники пластической хирургии Валентин Шаробаро продемонстрировал журналистам почерк пациента после пересадки. Он подчеркнул, что мужчина активно вернулся к жизни и спорту, а фотография показала, что пациент свободно пишет пересаженной рукой.

    В сентябре в Институте им. Н.В. Склифосовского пациенту пересадили донорскую часть кисти.

    10 марта 2026, 04:40 • Новости дня
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Композитор Александр Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.

    Композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает столетний юбилей. В день праздника он рассказал, что для сохранения молодости необходимо всегда чем-то заниматься, передает РИА «Новости».

    «Чтобы сохранить молодость, надо обязательно чем-нибудь заниматься – надо делать по утрам зарядку и работать, чтобы мозги шевелились в нужную сторону», – сказал он.

    Композитор признался, что никогда не мечтал дожить до ста лет, а столь почтенный возраст считает стечением обстоятельств или судьбой.

    «Мне самому не верится», – заметил юбиляр.

    Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске, окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции у Евгения Брусиловского в 1965 году. За творческую жизнь создал более 300 произведений, его музыка звучит более чем в 100 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию. Кандидат медицинских наук Михаил Болков назвал образ жизни главным фактором долголетия. В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет.

    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 22:24 • Новости дня
    Продюсер «Иванушки International» заявил о намерении переименовать группу

    Худрук Матвиенко намерен переименовать группу «Иванушки International»

    Tекст: Катерина Туманова

    Продюсер коллектива народный артист России Игорь Матвиенко заявил о возможном переименовании группы из-за недовольства англицизмами и законов, призывающих от них избавляться.

    «Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International – зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» – я теперь художественный руководитель», – цитирует Матвиенко ТАСС.

    Он также высказался об использовании иностранных слов в названиях, отметив, что  «англицизмы надоели».

    «Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это», – добавил художественный руководитель музыкального ансамбля «Иванушки».

    Напомним, ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул  важность русского языка как объединяющей силы. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России.

    10 марта 2026, 02:20 • Новости дня
    Статистика определила в России две отрасли с зарплатами более 500 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года только две отрасли в России показали средние зарплаты выше 500 тыс. рублей, что выделяет их среди остальных сфер экономики, следует из данных статистики.

    По итогам декабря 2025 года в России лишь две отрасли смогли выйти на уровень средней зарплаты выше 500 тыс. рублей – это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, передает РИА «Новости».

    Средняя зарплата у сотрудников негосударственных пенсионных фондов составила 516,6 тыс. рублей, у работников денежного посредничества – 515,3 тыс. рублей.

    В декабре 2024 года только специалисты негосударственных пенсионных фондов получали зарплаты выше данного порога.

    В пятерку лидеров по уровню оплаты труда также вошли сферы добычи нефти и газа – 450 тыс. рублей, производство носителей информации (кассет и дисков) – 405 тыс., вспомогательная деятельность в финансовой сфере – 388,8 тыс. рублей.

    Шестое место заняли работники отрасли звукозаписи и издания музыки с доходом в 367,5 тыс. рублей, седьмое – сотрудники пассажирских воздушных перевозок с тем же уровнем заработка, восьмое – ученые в области общественных и гуманитарных наук, их средняя зарплата составила 364,9 тыс. рублей.

    Десятку отраслей с самыми высокими зарплатами замкнули сотрудники международных организаций, которые в декабре 2025 года в среднем получали 333,7 тыс. рублей, а также работники сферы организации конференций и выставок с 331,8 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех работников организации, включая премии и бонусы, до вычета налогов. В конце 2025 года средний доход россиян достиг 139,7 тыс. рублей, увеличившись с 128,7 тыс. рублей по сравнению с концом 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей. Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года.

    10 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    10 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Дмитриев назвал время разговора Путина и Трампа «решающим моментом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – отметил он в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    «Конструктивный разговор длился час. Обсуждались возможные решения конфликта на Украине и в Иране», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран. Вечером 9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Путин сообщил Трампу об успешном продвижении ВС России в зоне СВО.


    10 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Мирошник объяснил непригодность Европы для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Минск был «очень неплохой» переговорной площадкой до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не принялся поносить президента Белоруссии.

    «Минск был очень даже неплохой площадкой для ведения переговоров. Но в последнее время после того потока нецензурной брани, которая проистекает из Киева и из уст Зеленского в адрес президента Беларуси, я не думаю, что его там сильно рады были бы видеть», – сказал он ТАСС, добавив, что даже в этом случае все решается договоренностями.

    Дипломат подчеркнул, что Европа тоже становится проблемной территорией для организации переговоров, в частности, из-за давления европейских чиновников на процесс.

    «Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников. Такого рода давление не способствует достижению договоренностей», – отметил Мирошник.

    Он пояснил, что для переговорной площадки среди важных требований – это безопасность, логистика, отсутствие давления.

    Посол добавил, что на начальном организационном этапе переговоров рекомендуется не обозначать площадки, чтобы избежать информационного давления и фейков.

    «Для проведения переговоров такого рода желательно вообще делать их в значительной степени в закрытом варианте и максимально переговорщиков оградить от внешнего давления. Потому что уж слишком много тех, кто хотел бы повлиять на переговоры, да повлиять так, чтобы они вообще не продолжались», – резюмировал дипломат.

    10 марта 2026, 09:31 • Новости дня
    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

    10 марта 2026, 01:35 • Новости дня
    В Новом Осколе из-за дронов ВСУ загорелся склад

    Tекст: Катерина Туманова

    Города Новый Оскол и Короча в ночь на вторник атаковали беспилотники ВСУ, из-за чего на крыше одного из складских помещений возник пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В Новом Осколе в результате ударов трёх беспилотников самолётного типа загорелась кровля складского помещения – сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», – написал он.

    Гладков уточнил, что в Короче при атаке БПЛА выбиты окна двух частных домов и складского помещения. В светлое время суток оперативные службы продолжат обход.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека. Также губернатор Гладков сообщал 8 марта, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека. Мирный житель в Белгородской области травмирован после детонации FPV-дрона.


    10 марта 2026, 00:11 • Новости дня
    Мирный житель в Белгородской области травмирован после детонации FPV-дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также переломами пальцев кисти доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказывается», – написал он.

    Напомним, 9 марта Гладков сообщал, что мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ близ села Ясные зори в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека. Также губернатор Гладков сообщал 8 марта, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека.


    9 марта 2026, 23:58 • Новости дня
    Житель Белой Берёзки в Брянской области ранен после минометного удара ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ нанесли удар из миномета по поселку Белая Березка Трубчевского района, из-за чего был ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», –  написал он.

    Богомаза добавил, что из-за обстрела был поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых числах марта ВСУ нанесли удар по «Газели» с продуктами в Брянской области. Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали электричку в Брянской области. Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области.


    9 марта 2026, 23:32 • Новости дня
    Подростки-спортсмены и тренер пострадали от обломков БПЛА близ Токмака

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил об «очередном акте вопиющего терроризма» со стороны киевского режима – трое подростков спортивной школы и тренер пострадали от обломков БПЛА, рухнувших на школьный автобус.

    «БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. Ранения получили ученики школы – парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер – мужчина 1974 года рождения», – написал он.

    Балицкий добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов на Запорожскую область погибла женщина и ранены 10 человек. Украинский дрон убил родителей на глазах детей в Запорожской области. При атаках ВСУ в Запорожской области погибли два человека.


    10 марта 2026, 05:20 • Новости дня
    Стало известно о переводе фигуранта дела экс-главы ГВСУ №8 в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Осужденного Гордейко этапируют из СИЗО-1 Новосибирской области в Москву для проведения следственных действий по делу о хищениях у Минобороны при строительстве по госконтрактам, сказано в ходатайстве.

    В ходатайстве, с которым ознакомилось агентство ТАСС, говорится о необходимости этапировать из СИЗО-1 по Новосибирской области в Москву осужденного Гордейко и провести с его участием необходимые следственные и процессуальные действия.

    В документе не уточняется процессуальный статус Гордейко, однако отмечается, что он является одним из фигурантов дела экс-руководителя ГВСУ №8 Вадима Выгулярного.

    Дело связано с хищением денежных средств Минобороны при строительстве объектов по государственным контрактам с участием бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой.

    Ранее Вадим Выгулярный признал вину в рамках уголовного дела.

    Вопросы о размере ущерба и деталях совершенных преступлений остаются открытыми, следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и ролей его участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на имущество фигурантов дела о хищении 9 млрд рублей у Минобороны. Также под стражу была заключена бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова.

    10 марта 2026, 02:50 • Новости дня
    При массовом ДТП в Амурской области пострадали восемь человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В Белогорске Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей проводится проверка, организованная региональной прокуратурой.

    «Установлено, что 9 марта 2026 года в вечернее время на путепроводе в городе Белогорске произошло столкновение четырех автомобилей: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП пострадало восемь человек, шести из которых потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», сообщили в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

    В ходе проверки установят обстоятельства и причины автоаварии, будет дана оценка соблюдению правил безопасности дорожного движения, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье погибли два человека. В ДТП с тремя автомобилями в Башкирии погибли пять человек. Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком.


    10 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Юрист назвал варианты решения проблем с подарочными картами маркетплейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    В случае невозможности использовать подарочные карты магазинов, покупатели могут потребовать возврата потраченных на них средств, предоставив чек и обратившись в поддержку, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Закон рассматривает подарочную карту не как товар, а как предоплату за будущие покупки. Денежные средства за неиспользованный сертификат считаются залогом, который должен быть возвращен, если покупка не состоялась, пояснил юрист  агентству «Прайм».

    «Если при активации сертификата появляется сообщение, что он «уже активирован», это скорее всего признак мошенничества», – сказал он.

    В подобных случаях рекомендуется незамедлительно обращаться в техническую поддержку магазина, предоставив фотографию сертификата и чек о покупке. Магазин способен определить, на какой аккаунт были перечислены средства, и заблокировать их.

    Если защитный слой карты поврежден и затрудняет считывание кода, это относится к производственному браку. В этом случае необходимо отправить четкое фото поврежденной карты и серийный номер в поддержку магазина. После проверки данных магазин может заменить карту или вернуть деньги.

    Чек о покупке является ключевым доказательством владения картой, подчеркнул Хаминский. При отсутствии чека доказать свои права будет затруднительно.

    В случае отказа продавца возвращать деньги за бракованный сертификат гражданин вправе направить жалобу в Роспотребнадзор или сразу обратиться в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах. Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники. Аферисты начали обманывать россиян через популярные маркетплейсы.


