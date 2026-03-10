Сход льда на Москве-реке осложнил поиски пропавших школьников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нынешние погодные условия создают реальную угрозу для поисковиков, пояснил Чернов, передает ТАСС

«Ситуация осложнена резким паводком и сходом льда. Большие льдины несет по речке, что осложняет работу водолазной группы и людей на плавательных средствах», – сказал он.

Для обеспечения безопасности специалистов используются беспилотники, которые в онлайн-режиме мониторят движение льда по течению. К мероприятиям подключились профессиональные сотрудники отряда «Центроспас» и вертолет, всего задействовано 150 человек.

Глава округа Андрей Иванов настоятельно попросил граждан не вести поиски самостоятельно, чтобы не подвергать свою жизнь риску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в Звенигороде. В поисках пропавших детей участвовали почти 500 человек. Местный рыбак последним видел этих школьников около реки.