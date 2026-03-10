Атака Израиля и США повредила дворец из списка ЮНЕСКО в Иране

МИД Ирана: Израиль и США нанесли ущерб дворцу в Исфахане из списка ЮНЕСКО

Tекст: Мария Иванова

Представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи сообщил о серьезных повреждениях, которые получил дворец Чехель-сотун в Исфахане в результате ударов США и Израиля, передает ТАСС.

Этот памятник, также известный как Дворец сорока колонн, частью внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«После удара по дворцу Голестан в Тегеране США и Израиль нанесли ущерб еще одному объекту культурного наследия, имеющему мировое значение, в городе Исфахан: дворцу Чехель-сотун, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенному на площади Накш-е-Джахан», – написал он на своей странице в соцсети.

По словам дипломата, дворец относится к эпохе правления династии Сефевидов в 1501–1736 годах. Он подчеркнул, что этот архитектурный комплекс является не только частью национального наследия Ирана, но и представляет собой культурное сокровище, принадлежащее всему человечеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар США и Израиля повредил предприятие по стерилизации гамма-излучением в провинции Исфахан. Ранее ракеты ударили рядом с дворцом президента в Тегеране. В городе Керман из-за нападения пострадала инфраструктура местного аэропорта.