Bloomberg: Мировая экономика столкнулась с угрозой масштабного кризиса

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нефть марки Brent в моменте взлетала почти до 120 долларов за баррель, хотя позже котировки опустились ниже 100. Закрытие Ормузского пролива привело к удорожанию ключевых сырьевых товаров и росту инфляционных рисков, пишет Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа уже ослабила ограничения для Индии на прием морской нефти из России. Министр финансов США Скотт Бессент допустил снятие санкций с дальнейших российских поставок при необходимости. Это происходит на фоне опасений по поводу перебоев в цепочках поставок.

Министры финансов стран G7 обсудили возможность скоординированного использования стратегических резервов топлива. Старший стратег Pepperstone Group Майкл Браун заявил: «Все это временные меры, которые могут помочь смягчить энергетический шок в краткосрочной перспективе, но вряд ли изменят ситуацию в долгую».

Ситуация осложняется рекордным мировым долгом, достигшим в прошлом году 348 трлн долларов. Под ударом оказались развивающиеся рынки Азии, где рост цен на топливо разгоняет инфляцию. Индия и Филиппины названы одними из наиболее уязвимых стран из-за высокой зависимости от импорта энергоресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блокировка Ираном Ормузского пролива спровоцировала резкий скачок мировых цен на нефть и удобрения. Президент США Дональд Трамп назвал этот рост стоимости сырья минимальной платой за ядерную безопасность. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о начале масштабного инфляционного шока для мировой экономики.