В России запустили академию для подготовки государственных медиаменеджеров

Регистрация на первый поток уже началась. Проект ориентирован на журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб, которые формируют информационную повестку. Обучение позволит создать профессиональное сообщество, готовое отвечать на вызовы цифровой эпохи.
«Сегодня мы начинаем целостную систему подготовки нового управленческого звена в российской медиасфере. Вместе мы сформируем сильное сообщество медиаменеджеров и медиакоманд, для которых базовые ценности государственного развития – это внутренний стержень», – заявил замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что миссия академии заключается в воспитании поколения, способного эффективно управлять контентом. Слушатели изучат инструменты искусственного интеллекта, медиааналитику и стратегии коммуникации. Особое внимание уделят историческим предпосылкам современной политической ситуации.
Образовательный процесс продлится с марта по декабрь 2026 года в очном и дистанционном форматах. Участникам предстоит пройти 11 модулей в Москве, Калининграде и мастерской управления «Сенеж». Итоговым событием станет Национальный медиафорум.