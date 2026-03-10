Замена домофона стала самым популярным предлогом для кибермошенников

УБК МВД зафиксировало домофонную «замену» как главный предлог кибермошенников

Tекст: Мария Иванова

Телефонные аферисты активно используют легенду об обновлении подъездного оборудования, передает УБК МВД.

«Проанализировав последние данные о кибермошенничестве, мы пришли к удивившему нас выводу: одним из самых распространенных предлогов, с которого начинается мошенническая атака, является «замена домофона», – заявили представители ведомства.

Сценарий обмана выглядит максимально просто и правдоподобно. Преступники звонят жертве и сообщают о скорой модернизации системы, необходимости привязать электронные ключи или внести жильцов в специальный реестр. После этого человека просят назвать код подтверждения из СМС.

Такая уловка стабильно работает благодаря привычности бытовых вопросов. Правоохранители настоятельно рекомендуют заранее сохранить официальные контакты своей управляющей компании. Любую информацию об установке шлагбаумов или замене домофонов нужно перепроверять по известным номерам, а секретные пароли категорически запрещено передавать посторонним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники притворяются соседями в мессенджерах для кражи СМС-кодов под предлогом ремонта домофона.

Пенсионерка из Москвы лишилась 425 млн рублей из-за обмана с фиктивной заменой ключей.