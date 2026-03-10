Бортников заявил о предотвращении убийств представителей власти России

Tекст: Елизавета Шишкова

В России за последнее время удалось предотвратить убийства высокопоставленных представителей властных структур и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии, передает «Российская газета». Об этом сообщил глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников.

«Только за последнее время нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии», – заявил Бортников в интервью изданию по случаю 20-летия НАК.

Руководитель ФСБ добавил, что многое из работы ведомства не становится достоянием общественности, поскольку не вся информация попадает на ленты новостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который россиянин по заданию украинских спецслужб собирался совершить против главы предприятия ОПК в Екатеринбурге.

В Петербурге были задержаны двое россиян, которые по поручению украинских спецслужб планировали покушение на российского высокопоставленного военного.

Украинский агент намеревался застрелить российского военнослужащего из пистолета с глушителем в Петербурге, однако сотрудники ФСБ сорвали это покушение.