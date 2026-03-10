Бородин потребовал от Пугачевой 5 млн рублей компенсации

Tекст: Ольга Иванова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск против Аллы Пугачевой, требуя взыскать с певицы 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает РИА «Новости». Согласно словам Бородина, полученные средства будут направлены на нужды СВО.

Причиной обращения в суд стало недавнее интервью Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом), где, как заявляет истец, артистка позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес, а также раскритиковала специальную военную операцию на Украине. Бородин считает, что эти слова задели его честь, достоинство и деловую репутацию.

Вопрос иска будет рассмотрен в Пресненском суде Москвы, где во вторник назначено предварительное слушание по делу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.