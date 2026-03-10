Бортников заявил о предотвращении новых атак на Крымский мост

Tекст: Елизавета Шишкова

Меры по усилению безопасности Крымского моста позволили предотвратить ряд новых попыток атак, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников, передает «Российская газета».

По его словам, полностью пересмотрена система защиты моста, приняты комплексные меры, которые обеспечили своевременное выявление угроз.

Он отметил, что в России регулярно проводятся учения по выявлению и устранению недостатков антитеррористической защищенности объектов. Бортников подчеркнул: «Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход».

В августе 2025 года ФСБ России уже сорвала попытку украинских спецслужб организовать взрыв автомобиля с бомбой на Крымском мосту. Тогда автомобиль с самодельным взрывным устройством был ввезен с Украины через ряд стран, а взрыв должен был осуществить террорист-смертник, которого, как утверждает ФСБ, киевский режим собирался использовать «втемную». Силовики обнаружили и обезвредили взрывное устройство, а также задержали причастных к подготовке диверсии.

Бортников также заявил, что террористические угрозы со стороны Киева будут усиливаться по мере ухудшения положения вооруженных сил Украины на фронте. По его словам, российские силовые ведомства готовы к таким вызовам и совершенствуют меры противодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению. Аккаунт координатора подрыва Крымского моста зарегистрировали через специальное оборудование, владелец которого уже осужден к высшей мере наказания. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о попытках Киева организовать диверсии на инфраструктурных объектах, включая Крымский мост.