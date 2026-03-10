Бортников сообщил о предотвращении взрывов в транспорте и многоквартирном доме

Tекст: Елизавета Шишкова

В России за последнее время удалось предотвратить сразу несколько крупных террористических актов, заявил Бортников «Российской газете».

По его словам, в числе предотвращённых преступлений – подрыв самодельных бомб и стрельба в общественном транспорте во время плотного пассажиропотока, а также попытка взрыва многоквартирного жилого дома.

Бортников подчеркнул, что в 2025 году совместными усилиями силовых структур удалось предотвратить 308 террористических актов. Всего за этот период было раскрыто 423 преступления террористической направленности.

Он также сообщил, что в этом же году в России разгромили 79 законспирированных ячеек террористов, задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников, а при вооружённом сопротивлении ликвидированы 27 боевиков.

С 2006 года на Северном Кавказе уничтожено свыше 2,5 тыс. хорошо вооружённых террористов, многие из которых прошли подготовку за рубежом, а около 5 тыс. их подельников были задержаны. Бортников отметил, что подобных результатов удалось добиться благодаря скоординированной работе всего силового блока и Национального антитеррористического комитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала попытку убийства главы предприятия ОПК в Екатеринбурге. Сотрудники ФСБ в Петербурге предотвратили покушение на высокопоставленного военного. Спецслужба также пресекла теракт на военном аэродроме Краснодарского края.