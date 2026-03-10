  • Новость часаЭксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    США настраивают Испанию против НАТО
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Минченко: Позиция России по Ирану может повлиять на Трампа
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС
    10 марта 2026, 12:13 • Новости дня

    Иран сообщил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля

    Тегеран заявил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом стали более 200 женщин и несовершеннолетних, пострадала медицинская инфраструктура, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

    Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани озвучила данные о потерях среди гражданского населения, передает РИА «Новости». «В ходе атак 206 женщин и детей погибли», – сказала она.

    Хотя спикер кабинета министров не назвала общее число жертв, постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани ранее сообщал о гибели свыше 1,3 тыс. человек.

    Под огнем оказались десятки медицинских учреждений, уничтожены 16 машин скорой помощи и вертолет, убиты 11 врачей. Глава местного Красного Полумесяца Пирхосейн Куливанд добавил, что повреждения получили более 13,5 тыс. гражданских зданий.

    Эскалация началась 28 февраля, когда американские и израильские силы нанесли удары по территории страны, включая столицу. Тегеран отвечает атаками на военные объекты противников в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели по меньшей мере 1332 мирных жителей.

    Корпус стражей исламской революции заявил о целенаправленных атаках США и Израиля на школы и больницы.

    10 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия иранских масштабных атак привела к уничтожению критически важных американских радиолокационных станций, включая гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов, пишут американские СМИ.

    Удары беспилотников-камикадзе позволили пробить эшелонированную защиту американских баз, пишет The War Zone.

    По данным издания, уничтожен радар AN/TPY-2 в Иордании, а также повреждена стратегическая станция AN/FPS-132 в Катаре. Аналогичные инциденты зафиксированы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

    Утрата таких систем создает серьезную брешь в противоракетном щите союзников Вашингтона. Производство мобильного радара оценивается в 300 млн долларов, тогда как стационарные объекты стоят миллиарды и требуют нескольких лет на восстановление.

    Отмечается парадоксальная уязвимость высокотехнологичной аппаратуры перед примитивными угрозами. «Проще говоря, «убийство лучника», в данном случае передовой системы противоракетной обороны, которая защищает самую стратегическую базу Америки во всем регионе, с помощью относительно дешевого дрона – это одновременно абсурдно очевидная и пугающе ироничная тактика», – подчеркивают авторы.

    Традиционные укрытия не спасают хрупкие антенные решетки от направленных взрывов. В связи с этим американские военные форсируют программы по переносу систем слежения за пусками ракет в космическое пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока. Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона. Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    10 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    @ Social Media/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана, обнаружена характерная американская маркировка.

    Газета New York Times заявила, что на обломках ракеты, обнаруженных после удара по школе в Иране, видна маркировка американской ракеты.

    В публикации подчеркивается: «Согласно результатам анализа, проведенного New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты».

    Ранее канал ABC, опираясь на мнение специалистов, изучивших видеозаписи предполагаемого удара, сообщал, что по школе для девочек в Иране мог быть нанесен удар американской ракетой Tomahawk, передает РИА «Новости».

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек на юге страны, тогда же был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники подтвердили факт нанесения ударов в районе иранской школы для девочек. Министерство обороны США начало расследование обстоятельств произошедшего. Власти Ирана установили личности причастных к атаке пилотов.

    10 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    @ Sgt. Benjamin Castro/Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и израильские власти рассматривают возможность проведения сложнейшей наземной операции для вывоза или уничтожения запасов обогащенного урана у Ирана, пишут американские СМИ.

    Представители двух стран обсуждают вариант отправки спецподразделений для захвата ядерных материалов, так как удары с воздуха могут оказаться неэффективными, пишет The War Zone.

    По данным источников, такие миссии сопряжены с огромными рисками и неопределенностью, несмотря на многолетнюю подготовку элитных военных формирований.

    Госсекретарь Марко Рубио заявил о сложности этой задачи на брифинге в Конгрессе.

    Президент США Дональд Трамп якобы в частных беседах также выразил интерес к отправке небольшого контингента войск для выполнения стратегических задач. По оценкам МАГАТЭ, Тегеран накопил около 441 килограмма урана, обогащенного до 60%, чего хватит для создания минимум десяти бомб.

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что подобная операция имеет шансы на успех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности запасов урана. Трамп заявлял о намерении принять решение об окончании военной кампании совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    10 марта 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    @ Arileza Sotakbar/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью, узнала газета WSJ.

    «Президент Трамп заявил, что рассчитывает на скорейшее окончание войны в Иране, в то время как некоторые из его советников в частном порядке призывали его скорее найти решение на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может вызвать политическую реакцию», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Выступая перед журналистами во Флориде в понедельник, Трамп охарактеризовал военную миссию как в достигшую своих целей в целом.

    «Мы значительно опережаем график», – сказал он, добавив, что, по его мнению, все закончится «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. Американский президент объявил отмену санкций в отношении некоторых стран ради цен на нефть.


    10 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам

    Удары по нефтяным объектам Ирана спровоцировали выпадение черного дождя

    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам
    @ Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Горящие резервуары с топливом спровоцировали экологическую катастрофу в иранской столице, вызвав обильное выпадение густой сажи и кислотных ливней на улицы города.

    Масштабные пожары на четырех нефтехранилищах вспыхнули 7 и 8 марта в результате атак США и Израиля, передает New Scientist. Густой дым заволок небо над Тегераном и провинцией Альборз. Вскоре на переживающий засуху город выпали темные капли с копотью и химикатами.

    Ученые предупреждают об угрозе для окружающей среды и здоровья людей. Исследователь из Университета Лестера Анна Ханселл заявила: «Это будет довольно неприятная токсичная влага». Нефть содержит серу и азот, образующие при горении кислоты, которые оседают на землю с осадками.

    Смог может многократно превзойти по масштабам знаменитый лондонский туман 1952 года, считают британские специалисты. Употребление такой воды грозит отравлениями и проблемами с желудком. Наибольшую опасность представляет вдыхание мелких частиц гари, способных проникать глубоко в легкие.

    Токсичные вещества способны накапливаться, отравляя водоемы и сельскохозяйственные угодья. Мелкие примеси могут разноситься ветром на тысячи километров, достигая других государств Ближнего Востока. Жителям Ирана рекомендуют оставаться дома или использовать защитные маски на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранский Красный Полумесяц предупредил об угрозе кислотных дождей после ударов по объектам инфраструктуры. Американские и израильские военные атаковали четыре резервуара с нефтью в провинциях Тегеран и Альборз.

    10 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Аракчи с иронией отреагировал на данные о HIMARS на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с юмором воспринял сообщение центрального командования США (CENTCOM) о дислокации РСЗО HIMARS.

    Аракчи с сарказмом выразил благодарность CENTCOM за сообщение о том, что комплексы РСЗО HIMARS расположены в сопредельных с Ираном государствах, пишут «Вести».

    США признались, что используют территорию соседей Ирана для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по мирным иранским жителям, указал министр.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что никому не стоит жаловаться в случае уничтожения Тегераном этих американских систем. По его словам, ответный удар последует вне зависимости от того, в какой именно из близлежащих стран находится вооружение.

    Аракчи добавил, что подобная тактика, по всей видимости, уже применялась противником при атаке на опреснительную установку на острове Кешм.

    До этого Иран заявлял о готовности отразить наземное вторжение США. Аракчи также пояснял, что Иран не начинал войну и не атакует соседей.

    10 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Sohu: Россия поддержала Иран в ответ на многолетние провокации США

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва, по мнению китайских экспертов, делится с Тегераном информацией о военных целях США, что затрудняет операции американской армии в регионе, пишет китайское издание Sohu.

    Россия поддержала Иран в ответ на многолетние провокации США, считают аналитики китайского издания Sohu, передает «Царьград».

    По мнению китайских экспертов, Москва делится с Тегераном разведданными о передвижениях американских военных, что заметно осложняет положение армии США на Ближнем Востоке.

    В публикации отмечается, что военная операция Соединённых Штатов против Ирана идёт не по их сценарию. Вашингтон не смог добиться быстрой победы, а иранские силы продолжают наносить ощутимые удары по американским объектам и базам их союзников. Таким образом, Россия, согласно аналитикам Sohu, получила шанс ответить США за давние недружественные действия против Москвы.

    Аналитики приводят слова из американских СМИ, где говорится, что Россия передаёт Ирану важнейшие разведданные, в том числе о местоположении американских кораблей, самолётов и радиолокационных станций. «Россия наконец-то нашла возможность отплатить Соединённым Штатам. Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле «око за око»,» – говорится в сообщении Sohu.

    Отмечается, что Москва действует осторожно, не вступая в открытое противостояние с американскими военными и не становясь прямым участником конфликта. В Вашингтоне пока не демонстрируют публичного беспокойства: пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что поддержка России не влияет на американскую операцию в Иране.

    Однако китайские журналисты выражают сомнения в искренности таких заявлений. Они указывают, что США направляют в регион ещё один авианосец и продолжают наращивать военное присутствие, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о серьёзности ситуации. В Sohu считают, что Соединённые Штаты ожидали лёгкой победы, но теперь вынуждены столкнуться с затяжным конфликтом и постоянными атаками на свои базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай влияют на стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    10 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    В КСИР заявили о бегстве флота США из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские корабли и авиация отошли от иранских границ на расстояние более 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов, заявил представитель КСИР.

    «Президент-лжец США [Дональд Трамп], чтобы избежать давления войны и положить конец отчаянию американских военных в регионе, ложно заявил о конце мощи вооруженных сил Ирана», – сообщили в КСИ,.

    Американские силы фактически покинули зону поражения, они находятся на дистанции более 1 тыс. километров, опасаясь мощных иранских ракет и беспилотников, отмечает иранское агентство Tasnim.

    В КСИР также указали на уничтожение американской военной инфраструктуры в регионе, включая радары и дроны.

    В заключение представитель элитного подразделения заявил, что иранские военные полностью контролируют ситуацию и ждут прибытия авианосца Gerald Ford.

    Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля. Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

    10 марта 2026, 07:13 • Новости дня
    Fars: Израиль нанес ракетный удар по школе в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Иране одно из учебных заведений для несовершеннолетних подверглось атаке, повреждения получили также соседние жилые постройки, сообщили иранские новостные агентства.

    Атака прошла в городе Хомейн, она затронула не только само образовательное учреждение, но и прилегающую территорию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Fars.

    Повреждения получили несколько жилых домов, расположенных вокруг атакованного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ракетном ударе по начальной школе в городе Минаб погибли около 160 человек. На масштабной траурной церемонии по убитым школьницам собиралась многотысячная толпа.

    10 марта 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN: Иран заявил о специальных пошлинах на суда союзников США

    CNN: Иран планирует ввести специальные пошлины на суда союзников США

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран планирует ввести специальные пошлины на нефтяные танкеры и торговые суда, принадлежащие союзникам США, узнал телеканал CNN.

    Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об обратном. Как отмечает CNN, на суда в Персидском заливе, принадлежащие союзникам США, могут быть наложены «пошлины безопасности».

    «У нас есть рычаги влияния на мировые цены на нефть. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении», – приводит портал Facti слова источника телеканала CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. КСИР намерен заблокировать поставки нефти странам Запада. Глава МИД Ирана заявил о нецелесообразности диалога с США


    10 марта 2026, 04:53 • Новости дня
    Российские силовики рассказали, как Зеленского критикуют на Украине из-за Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В адрес главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине направлена резкая критика в связи с решением направить военнослужащих ВСУ для защиты американских баз на Ближнем Востоке, сообщили представители российских силовых структур.

    «На Украине продолжают резко критиковать Зеленского за отправку военнослужащих ВСУ на Ближний Восток для защиты американских баз. Сейчас же в украинских силовых ведомствах на полном серьезе рассматривается вопрос участия национальной армии в потенциальной наземной операции», – передает ТАСС.

    Источник сообщает, что даже представители националистических кругов считают, что подобные шаги со стороны Зеленского могут быть попыткой заработать политическое убежище за границей.

    Такое мнение становится все более распространенным среди общественности и военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что примет любую помощь для борьбы с дронами Ирана. Politico считает, что Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана. Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    10 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    WP: США израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов за двое суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные всего за двое суток операции против Тегерана истратили снарядов на колоссальную сумму, превышающую 5 млрд долларов, сообщают американские СМИ.

    Представители оборонного ведомства озвучили цифру в размере порядка 5,6 млрд долларов, которые были потрачены на удары по Ирану, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Отмечается, что в американской администрации намерены уже на текущей неделе запросить у законодателей дополнительные средства на военные нужды в размере десятков миллиардов долларов.

    Оценки военных лишь усилили тревогу политиков касательно скорости расходования ограниченных запасов современного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая неделя конфликта обошлась бюджету США примерно в 6 млрд долларов. Страны Европы и Азии опасаются дефицита снарядов из-за истощения американских арсеналов. Издание The American Conservative предупредило о риске ослабления позиций Вашингтона в противостоянии с Москвой.

    10 марта 2026, 09:31 • Новости дня
    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

