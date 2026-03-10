Российский суд выписал Google крупный штраф за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 11 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Решение о новом взыскании вынес Таганский суд столицы, передает ТАСС. Судья рассмотрел материалы дела в отсутствие представителей корпорации, которые проигнорировали заседание.

«Суд признал виновным Google по трем протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации), и назначил штраф на общую сумму 11 млн 400 тыс. рублей», – говорится в судебных документах.

Отечественные инстанции регулярно привлекают компанию к ответственности с 2020 года. Причинами становятся игнорирование требований о локализации данных, неудаление запрещенных материалов и блокировка каналов российских медиа на платформе YouTube.

Ранее мировой судья уже взыскал с организации более 16 млрд рублей за неуплату прошлых штрафов. С учетом накопившихся пеней общая задолженность Google перед государством достигла астрономической суммы, превысив два ундециллиона рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья в Москве назначил компании Google штраф в размере свыше 16 млрд рублей за неуплату ранее наложенных взысканий.

Ранее Таганский суд оштрафовал американскую корпорацию на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

До этого российский суд обязал IT-гиганта выплатить 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов отечественных телеканалов на YouTube.