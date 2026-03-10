МВД: Лжеприставы начали массово требовать с россиян оплату штрафов ГИБДД

Телефонные мошенники стали активно использовать легенду о неоплаченных долгах автомобилистов, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Они звонят россиянам, представляясь сотрудниками службы судебных приставов. Жертвам сообщают о наличии штрафа за нарушение ПДД и о начислении пени.
В случае отказа платить лжеприставы пугают собеседника описью имущества и блокировкой банковских карт. После этого человеку отправляют сообщение с поддельной ссылкой якобы для перевода средств или перехода на портал госуслуг.
Правоохранители напомнили, что настоящие госслужащие никогда не требуют погашать задолженности через мессенджеры.
Полиция настоятельно рекомендует игнорировать сомнительные адреса в интернете. Проверять наличие реальных взысканий следует только через официальный сайт профильной службы, государственные порталы или банковские приложения.
Ранее злоумышленники начали звонить россиянам под видом судебных приставов для взыскания выдуманных штрафов ГАИ. Адвокат Александр Шиманский посоветовал проверять наличие задолженностей на официальном сайте ведомства.