Бортников назвал теракт в Беслане «Рубиконом» для создания НАК

Tекст: Елизавета Шишкова

Теракт в Беслане в 2004 году стал ключевым событием, после которого в России был создан Национальный антитеррористический комитет, рассказал председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников, передает «Российская газета».

По словам Бортникова, на решение о создании НАК повлияли тяжелые события 1990-х и начала 2000-х годов, когда на фоне кризиса государственности усилилось формирование террористических группировок и их связь с трансграничной преступностью.

Бортников отметил, что в тот период внешний контроль над террористическими организациями осуществляли спецслужбы стран, которые формально заявляли о партнерстве с Россией. Он подчеркнул: «Терроризм трансформировался в инструмент геополитической борьбы против России, подрыва ее суверенитета и территориальной целостности, разобщения и запугивания общества».

Число и масштабы терактов неуклонно росли, увеличивалось и количество жертв. Международные террористические организации через поддержку зарубежных центров получали значительные финансовые ресурсы, что позволяло им вербовать сторонников из числа россиян и забрасывать иностранных боевиков и наемников на территорию страны.

По словам главы НАК, террористическая угроза приобрела комплексный характер, и бороться с ней только силовыми методами стало невозможно.

«Своеобразным «Рубиконом» стала чудовищная террористическая акция в 2004 году в Беслане. Именно после нее президент Российской Федерации принял решение кардинально изменить подходы к антитеррористической деятельности», – пояснил Бортников.

Акцент был сделан не только на вооруженное подавление, но и на профилактику терроризма, а также минимизацию и ликвидацию его последствий.

Бортников подчеркнул, что 10 марта 2006 года президент России учредил Национальный антитеррористический комитет и Федеральный оперативный штаб. Это решение стало отправной точкой для формирования новой системы противодействия терроризму, основанной на координации мер на всех уровнях власти и тесном взаимодействии государства и общества.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием и отметил значимость его работы для борьбы с терроризмом.

Между тем в России усилили меры по противодействию радикальным идеям и защите критически важных объектов в Центральном федеральном округе.

Национальный антитеррористический комитет заявил о росте нападений среди школьников, которых вербуют через мессенджеры деструктивные интернет-сообщества.