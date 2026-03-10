Турция развернула системы Patriot в южном регионе Малатья

Tекст: Ольга Иванова

Турецкое министерство национальной обороны выступило с заявлением о размещении системы Patriot в Малатье, сообщение размещено на сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что вооружённые силы Турции полностью настроены обеспечивать безопасность страны и граждан. В условиях последних событий в регионе принимаются все необходимые меры по защите границ и воздушного пространства, при этом поддерживается постоянный диалог с НАТО и союзниками.

Отмечается, что в дополнение к национальным мерам, НАТО усилило меры воздушной и противоракетной обороны. В этом контексте одна система Patriot была размещена в Малатье для поддержки защиты турецкого воздушного пространства.

В ведомстве подчеркнули, что Турция продолжит поддерживать высокий уровень обороноспособности и тесно сотрудничать с партнерами по НАТО, прилагая усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Турции заявило, что средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, который вошел в турецкое воздушное пространство. Обломки объекта упали на пустырь и не причинили вреда людям. Власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после ликвидации ракеты.