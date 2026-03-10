Израиль начал перехват запущенных со стороны Ирана ракет

Системы ПВО Израиля сработали после фиксации иранского ракетного пуска

Tекст: Мария Иванова

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила факт атаки, отметив работу защитных комплексов по устранению опасности, передает РИА «Новости».

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над устранением угрозы», – говорится в официальном сообщении.

Обострение ситуации произошло после того, как 28 февраля американские и израильские военные нанесли удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. Поступали сведения о серьезных разрушениях инфраструктуры и гибели мирных жителей в исламской республике.

Тегеран осуществляет ответные атаки по израильской земле и военным базам США на Ближнем Востоке. Из-за активных действий ракет и беспилотников соседние арабские страны вынуждены полностью или частично закрывать свое воздушное пространство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские системы противовоздушной обороны также начали перехват иранских снарядов.