Politico: Муниципальные выборы во Франции будут судьбоносными для Европы

Tекст: Ольга Иванова

Французские муниципальные выборы, которые пройдут на следующей неделе, могут стать индикатором политических настроений как во Франции, так и в Европе, передает Politico.

Граждане выберут около 35 тыс. мэров в городах, посёлках и деревнях, и результаты этого голосования покажут готовность общества к смене политического курса перед президентскими выборами 2027 года. Особое внимание приковано к тому, сохранится ли способность традиционных партий объединяться против правых радикалов.

Ожидается, что голосование станет испытанием для так называемого «Республиканского фронта» – негласной коалиции центристов и левых, которая раньше не позволяла крайне правым прийти к власти. На фоне высоких рейтингов партии Национальное объединение (RN) эксперты отмечают, что вопрос уже не в том, способна ли эта сила конкурировать на национальном уровне, а в том, выстоят ли прежние политические барьеры.

Ле-Гавр станет одним из ключевых городов: бывший премьер Эдуар Филипп, считающийся одним из главных возможных соперников крайне правых, может проиграть местные выборы левому союзу, возглавляемому профсоюзным активистом Жан-Полем Лекоком. Поражение Филиппа фактически лишит его шансов побороться за президентский пост в следующем году. В этом городе, как и в Марселе и Ницце, исход голосования покажет, способна ли Национальное объединение конвертировать популярность в реальную власть.

В Ницце действующий мэр Кристиан Эстрози, представляющий центристскую партию президента Эммануэля Макрона, рискует проиграть Эрику Сиотти, который после раскола в партии Республиканцы сблизился с RN. Прогнозируемое поражение Эстрози вызывает тревогу у умеренных политиков, ведь если состоятельные республиканские избиратели готовы поддержать альянсы с крайне правыми на местном уровне, сопротивление их возможной победе на президентских выборах может заметно ослабнуть.

В Марселе социалист Бенуа Пайан ведёт напряжённую борьбу против кандидата RN Франка Аллисио. Здесь многое будет зависеть от тактического голосования: смогут ли центристы и левые объединиться ради противодействия крайне правым. Победа RN в Марселе означала бы крах традиционного антикризисного альянса и стала бы политическим потрясением для всей страны.

В Париже, напротив, крайне правые остаются менее заметны; здесь основное соперничество разворачивается между социалистом Эммануэлем Грегуаром и центристкой Рашидой Дати. Однако в целом муниципальные выборы покажут, насколько традиционные партии способны сохранить влияние на местах, несмотря на падение популярности на национальном уровне, и насколько успешно Национальное объединение закрепит свои позиции в малых городах.

Главная интрига этих выборов – сохранят ли избиратели способность к объединению против радикалов во втором туре, что долгие годы было основой французской демократии. Итоги голосования могут стать важным сигналом: если прежняя широкая коалиция против крайне правых действительно распалась, политический ландшафт Франции и всей Европы ждут серьёзные перемены.