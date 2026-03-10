Пентагон раскрыл имя седьмого погибшего военного США в войне с Ираном

Tекст: Мария Иванова

О гибели бойца официально заявили в американском оборонном ведомстве, передает AP.

Сержант Бенджамин Пеннингтон из штата Кентукки скончался в воскресенье от ран, полученных 1 марта. Врачи боролись за его жизнь после атаки на военный объект.

Погибший числился в 1-м космическом батальоне Командования космической и противоракетной обороны армии США. Подразделение специализируется на предупреждении о ракетных пусках и спутниковой связи.

Пентагон представит военного к посмертному повышению в звании до штаб-сержанта.

Пастор Майк Белл, знавший семью с детства, привел слова отца солдата: «Я говорил с Тимом в субботу утром, и ему было немного лучше, они обсуждали возможность перевода в Германию». Однако позже состояние раненого критически ухудшилось, и он скончался.

Ранее шестеро американских резервистов погибли в Кувейте при ударе иранского беспилотника по гражданскому порту. Президент Дональд Трамп лично присутствовал на церемонии передачи тел погибших на авиабазе в Делавэре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о гибели седьмого военнослужащего в ходе иранской кампании. Ранее глава Белого дома решил лично встретить тела погибших в Иране американских военных. Полицейский из Нью-Йорка скончался во время военной операции против Ирана.