    10 марта 2026, 11:10 • Новости дня

    Пентагон раскрыл имя седьмого погибшего военного США в войне с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Война США с Ираном унесла жизнь седьмого американского военнослужащего: 26-летний сержант Бенджамин Пеннингтон из Кентукки скончался после атаки на базу принца Султана.

    О гибели бойца официально заявили в американском оборонном ведомстве, передает AP.

    Сержант Бенджамин Пеннингтон из штата Кентукки скончался в воскресенье от ран, полученных 1 марта. Врачи боролись за его жизнь после атаки на военный объект.

    Погибший числился в 1-м космическом батальоне Командования космической и противоракетной обороны армии США. Подразделение специализируется на предупреждении о ракетных пусках и спутниковой связи.

    Пентагон представит военного к посмертному повышению в звании до штаб-сержанта.

    Пастор Майк Белл, знавший семью с детства, привел слова отца солдата: «Я говорил с Тимом в субботу утром, и ему было немного лучше, они обсуждали возможность перевода в Германию». Однако позже состояние раненого критически ухудшилось, и он скончался.

    Ранее шестеро американских резервистов погибли в Кувейте при ударе иранского беспилотника по гражданскому порту. Президент Дональд Трамп лично присутствовал на церемонии передачи тел погибших на авиабазе в Делавэре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о гибели седьмого военнослужащего в ходе иранской кампании. Ранее глава Белого дома решил лично встретить тела погибших в Иране американских военных. Полицейский из Нью-Йорка скончался во время военной операции против Ирана.

    10 марта 2026, 02:04 • Новости дня
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности предоставить странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    «Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы КСИР со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Такая мера, по мнению КСИР, должна усилить давление на США и Израиль в регионе.

    Пролив считается стратегически важным для мировой торговли нефтью, через него проходит значительная часть мировых поставок сырья. Официальные лица Ирана ранее неоднократно заявляли о возможности введения ограничений на проход для иностранных судов в ответ на действия западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Президент России Владимир Путин сообщил о риске полной остановки добычи нефти, поставляемой через Ормузский пролив в ближайший месяц.

    10 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия иранских масштабных атак привела к уничтожению критически важных американских радиолокационных станций, включая гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов, пишут американские СМИ.

    Удары беспилотников-камикадзе позволили пробить эшелонированную защиту американских баз, пишет The War Zone.

    По данным издания, уничтожен радар AN/TPY-2 в Иордании, а также повреждена стратегическая станция AN/FPS-132 в Катаре. Аналогичные инциденты зафиксированы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

    Утрата таких систем создает серьезную брешь в противоракетном щите союзников Вашингтона. Производство мобильного радара оценивается в 300 млн долларов, тогда как стационарные объекты стоят миллиарды и требуют нескольких лет на восстановление.

    Отмечается парадоксальная уязвимость высокотехнологичной аппаратуры перед примитивными угрозами. «Проще говоря, «убийство лучника», в данном случае передовой системы противоракетной обороны, которая защищает самую стратегическую базу Америки во всем регионе, с помощью относительно дешевого дрона – это одновременно абсурдно очевидная и пугающе ироничная тактика», – подчеркивают авторы.

    Традиционные укрытия не спасают хрупкие антенные решетки от направленных взрывов. В связи с этим американские военные форсируют программы по переносу систем слежения за пусками ракет в космическое пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока. Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона. Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    10 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News в понедельник заявил, что война США с Ираном «практически завершена», отметив, что мысли об этом пока только «в его голове и ни чьей больше».

    «Я думаю, что война практически завершена. [У Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников»», – сказал президент США CBS News из своего гольф-клуба во Флориде.

    Американские военные заявили, что за первую неделю операции они нанесли удары по более чем 3 тыс. иранских целей.

    «Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что США «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом, и пригрозил Ирану, если тот будет препятствовать движению танкеров. «Они уже использовали все имеющиеся средства, и им лучше не пытаться хитрить, иначе это будет конец этой страны. <...> Если они сделают что-нибудь плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название», – сказал Трамп.

    По словам главы Белого дома, пролив сейчас открыт, и суда заходят в него, но пока он все еще «думает о том, чтобы захватить его».

    «Мы значительно опережаем график. <...> Война практически завершена», сказал в понедельник Трамп, а Министерство обороны опубликовало в соцсети X сообщение: «Мы только начали сражаться» и «никакой пощады».

    На вопрос о том, считает ли Трамп, что война может скоро закончиться, президент ответил: «Завершение войны – это только в моих мыслях, ни в чьих других».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном.


    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    10 марта 2026, 01:06 • Новости дня
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа

    FT связала отказ Лондона в авианосце для США с обидой Стармера на Трампа

    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток после того, как американский президент Дональд Трамп высмеял Кира Стармера за то, что тот якобы хотел вступить в войну с Ираном после того, как она уже была «выиграна».

    Британские власти заявили, что авианосец, который находится в Портсмуте, не будет отправлен на Ближний Восток, так как на Даунинг-стрит сообщили, что «решения о его использовании нет», пишет Financial Times (FT).

    Эта новость появилась после того, как Минобороны привело корабль и его экипаж в состояние повышенной готовности к выходу в море в течение пяти дней.

    «Авианосец «Принц Уэльский» всегда находился в состоянии повышенной готовности, и мы повышаем уровень готовности авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в рамках любого развертывания», – заявили в британском Министерстве обороны в субботу.

    Некоторые чиновники в Лондоне заявляли, что отправка авианосца на Ближний Восток никогда не планировалась и вместо этого его готовят к операциям НАТО, в том числе к развёртыванию в Арктике.

    Однако другие британские чиновники настаивали на том, что внезапное изменение режима готовности было введено на прошлой неделе, чтобы у правительства была возможность направить военный корабль в восточную часть Средиземного моря или за его пределы.

    В субботу Трамп высмеял эту идею в своем посте в социальных сетях, написав: «Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, а может, и величайший из всех, наконец всерьез задумалось об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Но не беспокойтесь, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны. Но мы их не забудем. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войне после того, как мы уже победили!»

    При этом помощники Стармера опровергли информацию о том, что президент США как-то повлиял на изменение планов по развертыванию авианосца «Принц Уэльский», и заявили, что 20-минутный разговор двух лидеров в воскресенье был «конструктивным».

    Один из союзников премьер-министра заявил, что оба лидера пытаются восстановить отношения после недели критики со стороны Белого дома из-за отказа Британии активнее поддерживать американо-израильские удары по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.

    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    10 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    @ Social Media/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана, обнаружена характерная американская маркировка.

    Газета New York Times заявила, что на обломках ракеты, обнаруженных после удара по школе в Иране, видна маркировка американской ракеты.

    В публикации подчеркивается: «Согласно результатам анализа, проведенного New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты».

    Ранее канал ABC, опираясь на мнение специалистов, изучивших видеозаписи предполагаемого удара, сообщал, что по школе для девочек в Иране мог быть нанесен удар американской ракетой Tomahawk, передает РИА «Новости».

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек на юге страны, тогда же был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники подтвердили факт нанесения ударов в районе иранской школы для девочек. Министерство обороны США начало расследование обстоятельств произошедшего. Власти Ирана установили личности причастных к атаке пилотов.

    10 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    @ Sgt. Benjamin Castro/Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и израильские власти рассматривают возможность проведения сложнейшей наземной операции для вывоза или уничтожения запасов обогащенного урана у Ирана, пишут американские СМИ.

    Представители двух стран обсуждают вариант отправки спецподразделений для захвата ядерных материалов, так как удары с воздуха могут оказаться неэффективными, пишет The War Zone.

    По данным источников, такие миссии сопряжены с огромными рисками и неопределенностью, несмотря на многолетнюю подготовку элитных военных формирований.

    Госсекретарь Марко Рубио заявил о сложности этой задачи на брифинге в Конгрессе.

    Президент США Дональд Трамп якобы в частных беседах также выразил интерес к отправке небольшого контингента войск для выполнения стратегических задач. По оценкам МАГАТЭ, Тегеран накопил около 441 килограмма урана, обогащенного до 60%, чего хватит для создания минимум десяти бомб.

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что подобная операция имеет шансы на успех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности запасов урана. Трамп заявлял о намерении принять решение об окончании военной кампании совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    10 марта 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    @ Arileza Sotakbar/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью, узнала газета WSJ.

    «Президент Трамп заявил, что рассчитывает на скорейшее окончание войны в Иране, в то время как некоторые из его советников в частном порядке призывали его скорее найти решение на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может вызвать политическую реакцию», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Выступая перед журналистами во Флориде в понедельник, Трамп охарактеризовал военную миссию как в достигшую своих целей в целом.

    «Мы значительно опережаем график», – сказал он, добавив, что, по его мнению, все закончится «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. Американский президент объявил отмену санкций в отношении некоторых стран ради цен на нефть.


    10 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам

    Удары по нефтяным объектам Ирана спровоцировали выпадение черного дождя

    @ Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Горящие резервуары с топливом спровоцировали экологическую катастрофу в иранской столице, вызвав обильное выпадение густой сажи и кислотных ливней на улицы города.

    Масштабные пожары на четырех нефтехранилищах вспыхнули 7 и 8 марта в результате атак США и Израиля, передает New Scientist. Густой дым заволок небо над Тегераном и провинцией Альборз. Вскоре на переживающий засуху город выпали темные капли с копотью и химикатами.

    Ученые предупреждают об угрозе для окружающей среды и здоровья людей. Исследователь из Университета Лестера Анна Ханселл заявила: «Это будет довольно неприятная токсичная влага». Нефть содержит серу и азот, образующие при горении кислоты, которые оседают на землю с осадками.

    Смог может многократно превзойти по масштабам знаменитый лондонский туман 1952 года, считают британские специалисты. Употребление такой воды грозит отравлениями и проблемами с желудком. Наибольшую опасность представляет вдыхание мелких частиц гари, способных проникать глубоко в легкие.

    Токсичные вещества способны накапливаться, отравляя водоемы и сельскохозяйственные угодья. Мелкие примеси могут разноситься ветром на тысячи километров, достигая других государств Ближнего Востока. Жителям Ирана рекомендуют оставаться дома или использовать защитные маски на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранский Красный Полумесяц предупредил об угрозе кислотных дождей после ударов по объектам инфраструктуры. Американские и израильские военные атаковали четыре резервуара с нефтью в провинциях Тегеран и Альборз.

    10 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Аракчи с иронией отреагировал на данные о HIMARS на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с юмором воспринял сообщение центрального командования США (CENTCOM) о дислокации РСЗО HIMARS.

    Аракчи с сарказмом выразил благодарность CENTCOM за сообщение о том, что комплексы РСЗО HIMARS расположены в сопредельных с Ираном государствах, пишут «Вести».

    США признались, что используют территорию соседей Ирана для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по мирным иранским жителям, указал министр.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что никому не стоит жаловаться в случае уничтожения Тегераном этих американских систем. По его словам, ответный удар последует вне зависимости от того, в какой именно из близлежащих стран находится вооружение.

    Аракчи добавил, что подобная тактика, по всей видимости, уже применялась противником при атаке на опреснительную установку на острове Кешм.

    До этого Иран заявлял о готовности отразить наземное вторжение США. Аракчи также пояснял, что Иран не начинал войну и не атакует соседей.

    9 марта 2026, 23:05 • Новости дня
    Журналист Карлсон оставил в соцсетях мистический призыв к спасению мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон оставил в соцсетях 9 марта загадочную надпись с призывом молиться за весь мир.

    «Молитесь, чтобы чары рассеялись и мир был спасен», – гласит пост журналиста в Telegram-канале и соцсети Х.

    Напомним, в феврале Такер Карлсон заявил о временном изъятии паспорта и задержании израильскими властями после интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа. В ответ Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана.

    9 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена природного газа и нефти в Европе резко увеличилась, а евро ослаб по отношению к доллару, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания глав минфинов стран еврогруппы еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.

    «Европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%. Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий – темп роста оказался выше, чем в начале [конфликта] на Украине. Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, европейские акции за этот период снизились примерно на 9%, а евро ослаб по отношению к доллару на 2%.

    Граменья отметил, что до начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении роста экономики ЕС.

    «Конфликт на Ближнем Востоке временно – и я подчеркиваю, временно – ослабил эту позитивную тенденцию», – заявил он.

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника достигали максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров, согласно расчетам на базе данных лондонской биржи ICE.

    Мировые цены на нефть превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов,  может вынудить США и Израиль капитулировать. Reuters сообщило о планах США  снизить цены на нефть. Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.


    10 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Sohu: Россия поддержала Иран в ответ на многолетние провокации США

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва, по мнению китайских экспертов, делится с Тегераном информацией о военных целях США, что затрудняет операции американской армии в регионе, пишет китайское издание Sohu.

    Россия поддержала Иран в ответ на многолетние провокации США, считают аналитики китайского издания Sohu, передает «Царьград».

    По мнению китайских экспертов, Москва делится с Тегераном разведданными о передвижениях американских военных, что заметно осложняет положение армии США на Ближнем Востоке.

    В публикации отмечается, что военная операция Соединённых Штатов против Ирана идёт не по их сценарию. Вашингтон не смог добиться быстрой победы, а иранские силы продолжают наносить ощутимые удары по американским объектам и базам их союзников. Таким образом, Россия, согласно аналитикам Sohu, получила шанс ответить США за давние недружественные действия против Москвы.

    Аналитики приводят слова из американских СМИ, где говорится, что Россия передаёт Ирану важнейшие разведданные, в том числе о местоположении американских кораблей, самолётов и радиолокационных станций. «Россия наконец-то нашла возможность отплатить Соединённым Штатам. Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле «око за око»,» – говорится в сообщении Sohu.

    Отмечается, что Москва действует осторожно, не вступая в открытое противостояние с американскими военными и не становясь прямым участником конфликта. В Вашингтоне пока не демонстрируют публичного беспокойства: пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что поддержка России не влияет на американскую операцию в Иране.

    Однако китайские журналисты выражают сомнения в искренности таких заявлений. Они указывают, что США направляют в регион ещё один авианосец и продолжают наращивать военное присутствие, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о серьёзности ситуации. В Sohu считают, что Соединённые Штаты ожидали лёгкой победы, но теперь вынуждены столкнуться с затяжным конфликтом и постоянными атаками на свои базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай влияют на стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

