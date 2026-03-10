Провал выборов в Баден-Вюртемберге обострил кризис в коалиции Мерца

Правящая коалиция ФРГ столкнулась с риском распада на фоне экономических проблем

Tекст: Мария Иванова

Идеологически разобщенная коалиция Фридриха Мерца испытывает растущее давление на фоне стагнации экономики и тревог из-за войн на Украине и на Ближнем Востоке, передает Politico.

На выборах в Баден-Вюртемберге консерваторы и СДПГ уступили «Зеленым», «Альтернатива для Германии» заняла третье место, а социал-демократы показали рекордно низкий результат – 5,5%, худший со времен Второй мировой войны.

«Эти выборы стали одним из самых мрачных дней, которые я только мог себе представить. Честно говоря, никогда не думал, что буду стоять перед прессой и объявлять о результате СДПГ менее десяти процентов», – заявил ведущий кандидат партии в регионе Андреас Штох.

На фоне провала Мерц называет нынешнюю коалицию «единственным вариантом стабильного правительства» и утверждает, что договорился с руководством СДПГ продолжать совместную работу ради выхода из экономической слабости.

Главные споры внутри союза касаются экономических реформ: консервативный блок настаивает на жестком сокращении соцрасходов и отказывается идти на новый долг, тогда как СДПГ требует сохранить систему поддержки и дальше смягчать конституционные лимиты на заимствования. Мерц подчеркивает, что «дальнейший долг исключен». Через две недели коалицию ждет новый экзамен на выборах в Рейнланд-Пфальце, где опросы фиксируют паритет СДПГ и ХДС и возможное двукратное усиление AfD.

Не менее остро коалиция расходится во взглядах на удары США и Израиля по Ирану: Мерц их поддерживает, заявляя, что Тегеран помогает России в войне против Украины, несет ответственность за террор ХАМАС и является «центром международного терроризма», который союзники пытаются «закрыть». Большинство немцев выступают против этих ударов, а социал-демократы считают их нарушением международного права; лидер СДПГ Ларс Клинкбайль подчеркивает, что эта война не является войной Германии.

Опросы в Баден-Вюртемберге показывают, что страхи перед войной сочетаются у избирателей с экономической неуверенностью: 72% заявили о «сильной обеспокоенности» безопасностью Европы, 56% боятся остаться без средств в старости. Несмотря на скандалы вокруг предполагаемой системной кумовства, AfD смогла заметно прибавить в голосах. В двух восточных землях, где выборы пройдут в сентябре, эта пророссийская партия уже уверенно лидирует, а большинство жителей, согласно опросам, считают поддержку Украину со стороны правительства Мерца «чрезмерной».

Мерц обещает сохранить «санитарный кордон» вокруг AfD и исключает любые союзы с ней на федеральном и земельном уровнях. Однако в самой AfD уверены, что по мере роста поддержки давление на консерваторов будет расти: депутат Бундестага от Баден-Вюртемберга Марк Бернхард заявил, что серия из пяти слабых результатов ХДС может либо разрушить этот «огнеупорный барьер», либо привести к распаду самих консерваторов.

Напомним, партия канцлера ФРГ уступила «Зеленым» на выборах в Баден-Вюртемберге.