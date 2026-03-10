TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представители двух стран обсуждают вариант отправки спецподразделений для захвата ядерных материалов, так как удары с воздуха могут оказаться неэффективными, пишет The War Zone.

По данным источников, такие миссии сопряжены с огромными рисками и неопределенностью, несмотря на многолетнюю подготовку элитных военных формирований.

Госсекретарь Марко Рубио заявил о сложности этой задачи на брифинге в Конгрессе.

Президент США Дональд Трамп якобы в частных беседах также выразил интерес к отправке небольшого контингента войск для выполнения стратегических задач. По оценкам МАГАТЭ, Тегеран накопил около 441 килограмма урана, обогащенного до 60%, чего хватит для создания минимум десяти бомб.

США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что подобная операция имеет шансы на успех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности запасов урана. Трамп заявлял о намерении принять решение об окончании военной кампании совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.