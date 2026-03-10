NYT: Новым премьером Непала станет 35-летний рэпер

Партия «Растрия Сватантра», которую возглавляет Балендра Шах, получила большинство мест в парламенте по итогам голосования, пишет The New York Times. Это были первые выборы после масштабных молодежных протестов, приведших к отставке предыдущего кабинета министров.
Шах, известный под псевдонимом Бален, ранее работал инженером и занимал пост мэра столицы. Он позиционирует себя как независимый политик, жестко критикующий истеблишмент и использующий агрессивный стиль общения в социальных сетях.
Политолог Санджив Хумагайн отметил: «Люди говорят: «Бален – спаситель Непала». Они говорят в популистском ключе, что он бог». Тем не менее новому лидеру предстоит сложная работа, поскольку у его фракции отсутствуют места в верхней палате парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Непала в прошлом году пало под натиском вирусных видеороликов о роскошной жизни детей политиков. В ходе последовавших масштабных уличных беспорядков погибли 22 человека. Позже сторонники мэра Катманду Балендры Шаха устроили столкновения у здания армейского штаба из-за разногласий о кандидатуре нового премьера.