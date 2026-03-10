  • Новость часаЭксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    10 марта 2026, 10:12 • Новости дня

    В КСИР заявили о бегстве флота США из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские корабли и авиация отошли от иранских границ на расстояние более 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов, заявил представитель КСИР.

    «Президент-лжец США [Дональд Трамп], чтобы избежать давления войны и положить конец отчаянию американских военных в регионе, ложно заявил о конце мощи вооруженных сил Ирана», – сообщили в КСИ,.

    Американские силы фактически покинули зону поражения, они находятся на дистанции более 1 тыс. километров, опасаясь мощных иранских ракет и беспилотников, отмечает иранское агентство Tasnim.

    В КСИР также указали на уничтожение американской военной инфраструктуры в регионе, включая радары и дроны.

    В заключение представитель элитного подразделения заявил, что иранские военные полностью контролируют ситуацию и ждут прибытия авианосца Gerald Ford.

    Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля. Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

    10 марта 2026, 02:04 • Новости дня
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности предоставить странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    «Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы КСИР со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Такая мера, по мнению КСИР, должна усилить давление на США и Израиль в регионе.

    Пролив считается стратегически важным для мировой торговли нефтью, через него проходит значительная часть мировых поставок сырья. Официальные лица Ирана ранее неоднократно заявляли о возможности введения ограничений на проход для иностранных судов в ответ на действия западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Президент России Владимир Путин сообщил о риске полной остановки добычи нефти, поставляемой через Ормузский пролив в ближайший месяц.

    9 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    @ RODRIGO MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский авианосец Prince of Wales не примет участие в операциях на Ближнем Востоке и будет задействован в миссиях НАТО на Крайнем Севере, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток, несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете Times. Журналист Times Стивен Суинфорд сообщил: «HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе».

    По информации источников издания, вместо этого авианосец продолжит выполнение задач в рамках НАТО. В частности, речь идет о миссиях на Крайнем Севере, где Британия принимает активное участие в операциях альянса.

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.


    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Беседа была инициирована американской стороной и продлилась около часа.

    «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

    Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

    «Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

    Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

    «Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

    По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

    «Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

    В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

    По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.

    9 марта 2026, 19:01 • Новости дня
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что ключевая цель миссии США – полное уничтожение иранских ракет и их инфраструктуры.

    Целью миссии Соединённых Штатов в Иране является уничтожение способности Тегерана запускать ракеты, передает «Известия». Об этом 9 марта заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время церемонии поднятия флага в честь Дня освобождения заложников и незаконно задержанных в США.

    «Задача – уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», – заявил Рубио. Он подчеркнул, что операция проводится с «подавляющей силой и высокой точностью».

    Рубио также назвал иранское правительство террористическим режимом и напомнил, что 27 февраля Иран стал первой страной, которую США официально определили как «государство – спонсор неправомерных задержаний». По его словам, Тегеран использует захват американцев как инструмент давления, и этот цикл должен быть прекращен, поскольку американцев рассматривают как товар для обмена или дальнейшего использования.

    Отметим, что в новых заявлениях Рубио не были озвучены прежние цели Вашингтона по лишению Ирана возможности создать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения ряда целей. Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США идти настолько далеко, насколько этого потребуют интересы США.

    10 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия иранских масштабных атак привела к уничтожению критически важных американских радиолокационных станций, включая гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов, пишут американские СМИ.

    Удары беспилотников-камикадзе позволили пробить эшелонированную защиту американских баз, пишет The War Zone.

    По данным издания, уничтожен радар AN/TPY-2 в Иордании, а также повреждена стратегическая станция AN/FPS-132 в Катаре. Аналогичные инциденты зафиксированы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

    Утрата таких систем создает серьезную брешь в противоракетном щите союзников Вашингтона. Производство мобильного радара оценивается в 300 млн долларов, тогда как стационарные объекты стоят миллиарды и требуют нескольких лет на восстановление.

    Отмечается парадоксальная уязвимость высокотехнологичной аппаратуры перед примитивными угрозами. «Проще говоря, «убийство лучника», в данном случае передовой системы противоракетной обороны, которая защищает самую стратегическую базу Америки во всем регионе, с помощью относительно дешевого дрона – это одновременно абсурдно очевидная и пугающе ироничная тактика», – подчеркивают авторы.

    Традиционные укрытия не спасают хрупкие антенные решетки от направленных взрывов. В связи с этим американские военные форсируют программы по переносу систем слежения за пусками ракет в космическое пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока. Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона. Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    10 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News в понедельник заявил, что война США с Ираном «практически завершена», отметив, что мысли об этом пока только «в его голове и ни чьей больше».

    «Я думаю, что война практически завершена. [У Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников»», – сказал президент США CBS News из своего гольф-клуба во Флориде.

    Американские военные заявили, что за первую неделю операции они нанесли удары по более чем 3 тыс. иранских целей.

    «Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что США «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом, и пригрозил Ирану, если тот будет препятствовать движению танкеров. «Они уже использовали все имеющиеся средства, и им лучше не пытаться хитрить, иначе это будет конец этой страны. <...> Если они сделают что-нибудь плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название», – сказал Трамп.

    По словам главы Белого дома, пролив сейчас открыт, и суда заходят в него, но пока он все еще «думает о том, чтобы захватить его».

    «Мы значительно опережаем график. <...> Война практически завершена», сказал в понедельник Трамп, а Министерство обороны опубликовало в соцсети X сообщение: «Мы только начали сражаться» и «никакой пощады».

    На вопрос о том, считает ли Трамп, что война может скоро закончиться, президент ответил: «Завершение войны – это только в моих мыслях, ни в чьих других».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном.


    10 марта 2026, 00:38 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    9 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Иран нанес ракетные удары по пяти «стратегическим» базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районах Тель-Авива и Хайфы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В сообщении отмечается, что удары были нанесены с использованием ракет «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан». Особое внимание было уделено району 5-го флота ВМС США.

    Представители КСИР подчеркнули, что удары были мощными и целенаправленными, и подтвердили поражение военных объектов США и Израиля. В заявлении КСИР говорится: «Герои воздушно-космических сил КСИР, запустив ракеты »Гадр«, »Хорремшахр« и »Хейбар-Шекан«, нанесли мощные удары по пяти стратегическим базам США в регионе, в особенности по району 5-го флота ВМС США, а также по военным базам сионистского режима в районе Тель-Авива и Хайфы».

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к выполнению ограниченной целенаправленной наземной операции против «Хезболлы» в Ливане.

    Накануне Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли мирные жители. До этого израильская авиация била по южным районам страны и пригородам Бейрута.


    9 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Левая партия призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО
    Левая партия призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанская левая партия предложила вынести вопрос о дальнейшем пребывании страны в НАТО на всенародное голосование, акцентируя внимание на эскалации международных конфликтов.

    Испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО, передает РИА «Новости». Представитель партии Пабло Фернандес заявил на пресс-конференции: «В Podemos мы продолжаем требовать от правительства Испании закрытия американских военных баз на территории нашей страны, выхода из НАТО или, по крайней мере, проведения референдума о выходе из альянса, чтобы испанские граждане могли сами принять решение».

    Партия считает, что вопрос членства в военном блоке должен решаться всенародно, особенно на фоне роста международной напряженности. По мнению Фернандеса, Испания должна строго придерживаться антивоенной политики и не ограничиваться только заявлениями.

    Кроме того, Фернандес негативно высказался о действиях США и Израиля на Ближнем Востоке, отметив, что они представляют угрозу мировой безопасности. Он также обвинил испанские правые партии в поддержке политики Вашингтона и Тель-Авива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Власти Испании решили поддержать американские войска после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами.

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    9 марта 2026, 18:23 • Новости дня
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    @ vk.com/rsgovru

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара Израиля по Русскому дому в ливанской Набатии здание было разрушено, несмотря на отсутствие в нем военной деятельности, говорится в заявлении Россотрудничества.

    Израиль нанес авиаудар по Русскому дому в ливанском городе Набатия, передает РИА «Новости». В заявлении Россотрудничества подчеркивается, что это было «ничем не спровоцированная агрессия», поскольку в Доме русской культуры не отмечалась никакая военная деятельность. «Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем не спровоцированную агрессию», – говорится в документе.

    Россотрудничество уточнило, что их официальное представительство находится в Бейруте и продолжает работу с учетом текущей ситуации. Ведомство реализует гуманитарные проекты, направленные на помощь пострадавшим.

    В частности, ведется поддержка переселенных лиц: организованы гуманитарные акции и сборы помощи. Сейчас свыше 800 тыс. человек перебрались с юга Ливана в северные районы, где школы, стадионы и муниципальные центры переоборудованы в пункты временного размещения, отмечают в Россотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Русского дома культуры в городе Набатия на юге Ливана было уничтожено в результате авиаударов израильских ВВС.

    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    10 марта 2026, 01:06 • Новости дня
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа

    FT связала отказ Лондона в авианосце для США с обидой Стармера на Трампа

    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток после того, как американский президент Дональд Трамп высмеял Кира Стармера за то, что тот якобы хотел вступить в войну с Ираном после того, как она уже была «выиграна».

    Британские власти заявили, что авианосец, который находится в Портсмуте, не будет отправлен на Ближний Восток, так как на Даунинг-стрит сообщили, что «решения о его использовании нет», пишет Financial Times (FT).

    Эта новость появилась после того, как Минобороны привело корабль и его экипаж в состояние повышенной готовности к выходу в море в течение пяти дней.

    «Авианосец «Принц Уэльский» всегда находился в состоянии повышенной готовности, и мы повышаем уровень готовности авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в рамках любого развертывания», – заявили в британском Министерстве обороны в субботу.

    Некоторые чиновники в Лондоне заявляли, что отправка авианосца на Ближний Восток никогда не планировалась и вместо этого его готовят к операциям НАТО, в том числе к развёртыванию в Арктике.

    Однако другие британские чиновники настаивали на том, что внезапное изменение режима готовности было введено на прошлой неделе, чтобы у правительства была возможность направить военный корабль в восточную часть Средиземного моря или за его пределы.

    В субботу Трамп высмеял эту идею в своем посте в социальных сетях, написав: «Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, а может, и величайший из всех, наконец всерьез задумалось об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Но не беспокойтесь, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны. Но мы их не забудем. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войне после того, как мы уже победили!»

    При этом помощники Стармера опровергли информацию о том, что президент США как-то повлиял на изменение планов по развертыванию авианосца «Принц Уэльский», и заявили, что 20-минутный разговор двух лидеров в воскресенье был «конструктивным».

    Один из союзников премьер-министра заявил, что оба лидера пытаются восстановить отношения после недели критики со стороны Белого дома из-за отказа Британии активнее поддерживать американо-израильские удары по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.

    9 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Турция призвала Иран избежать эскалации после перехвата ракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    После ликвидации ракеты в небе Турции власти страны потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе.

    Турция призвала Иран избегать дальнейшей эскалации напряженности после того, как баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над городом Газиантеп, сообщает РИА «Новости». О происшествии официально сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    Дуран отметил, что ракету удалось своевременно уничтожить силами воздушной и ракетной обороны НАТО в районе Шахинбей. В результате инцидента никто не погиб и не был ранен, подчеркнули турецкие власти.

    По словам представителя администрации, все профильные ведомства, включая министерство национальной обороны Турции, действуют в полной координации. Он заверил, что уровень защиты воздушного пространства и безопасности границ Турции остается максимально высоким.

    Дуран заявил: «Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не усиливалась и конфликты не распространялись на более обширную территорию. Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Турции заявило, что средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, который вошел в турецкое воздушное пространство. Обломки объекта упали на пустырь и не причинили вреда людям.

    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    10 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    @ Social Media/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана, обнаружена характерная американская маркировка.

    Газета New York Times заявила, что на обломках ракеты, обнаруженных после удара по школе в Иране, видна маркировка американской ракеты.

    В публикации подчеркивается: «Согласно результатам анализа, проведенного New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты».

    Ранее канал ABC, опираясь на мнение специалистов, изучивших видеозаписи предполагаемого удара, сообщал, что по школе для девочек в Иране мог быть нанесен удар американской ракетой Tomahawk, передает РИА «Новости».

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек на юге страны, тогда же был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники подтвердили факт нанесения ударов в районе иранской школы для девочек. Министерство обороны США начало расследование обстоятельств произошедшего. Власти Ирана установили личности причастных к атаке пилотов.

