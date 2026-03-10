Китай спустил на воду крупнейшее в мире судно для гидроразрыва пласта

Китай спустил на воду крупнейшее судно для гидроразрыва пласта «Хайян шию – 696»

Tекст: Мария Иванова

Китай ввел в эксплуатацию первое в стране крупногабаритное судно с полным комплектом оборудования для гидроразрыва пласта, сообщает Центральное телевидение КНР, передает ТАСС.

Корабль получил название «Хайян шию – 696». Площадь его палубы сопоставима с тремя с половиной стандартными баскетбольными площадками, что делает его крупнейшим судном такого типа в мире.

Длина «Хайян шию – 696» составляет 99,8 метра, дальность хода превышает 10 тыс. морских миль. Судно оснащено полностью электрической системой привода.

После спуска на воду судно направилось в Бохайский залив для проведения работ по гидроразрыву пласта и увеличению добычи нефти и газа на шельфе.

По данным телеканала, оно имеет важное значение для разработки шельфовых нефтегазовых месторождений и укрепления энергетической безопасности Китая. «Хайян шию – 696» был независимо разработан Шанхайским научно-исследовательским и проектным институтом судостроения.

Такие суда позволяют наращивать добычу без установки оборудования на платформы; аналогичные суда есть у компаний Baker Hughes, Halliburton и других.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение скважины глубиной почти 11 километров в Таримском бассейне.

В 2024 году страна спустила на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076 «Сычуань».