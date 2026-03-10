Уровень алкоголя у виновника ДТП в Иркутске превысил норму в 28 раз

Сотрудники полиции задержали местного жителя, который управлял машиной в состоянии сильного опьянения и сбежал после столкновения, пояснила Волк, передает ТАСС.
При задержании у нарушителя нашли несколько бутылок со спиртным.
«Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», – указала она.
Инцидент произошел на улице Ширямова. Иномарка врезалась во встречный автомобиль под управлением женщины. Пострадавшая получила травмы, а виновник бросил транспорт и скрылся, однако вскоре был пойман.
В отношении задержанного составили административные протоколы, а машину отправили на спецстоянку. Сам водитель признался инспекторам, что совершенно не помнит обстоятельств произошедшего.
