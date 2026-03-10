Евросоюз не нашел доказательств обхода грузинским портом антироссийских санкций

Об этом решении в письме министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили заявил специальный представитель Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид O'Салливан, сообщила телекомпания «Имеди».
В письме отмечается, что «изначально планировалось внесение порта Кулеви в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и приема портом российского «теневого флота», однако эта позиция была пересмотрена после позитивных обязательств правительства Грузии и оператора порта».
Представитель ЕС в письме «приветствовал обязательства Грузии не допускать суда, находящиеся под санкциями ЕС, в свои порты или предоставлять им обслуживание».
Отмечаются обязательства SOCAR действовать «в соответствии с жесткими санкциями Евросоюза с учетом запрета на нефть России и произведенные из нее нефтепродукты».
В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к консультациям с ЕС по планам внести порт Кулеви в 20-й пакет антироссийских санкций и потребовал фактов их нарушений.
Ираклий Кобахидзе назвал порт в Кулеви «стратегическим» для Грузии.