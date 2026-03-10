Сирия обвинила «Хезболлу» в атаках по пограничному поселку

На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России

Tекст: Дарья Григоренко

Ворончихина завоевала золотую медаль в категории LW6, которая предназначена для спортсменов с поражением одной верхней конечности. Соревнования проходят в Италии, передает ТАСС.

Последний раз российский гимн звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда российские спортсмены также выступали под своей национальной символикой, что стало возможным вновь только сейчас – спустя 12 лет.

Ранее российская спортсменка призналась, что пока не осознала свою победу: «Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать. Знаю всех своих конкуренток, с замиранием сердца ждала, но сегодня смогла доехать достойно», – сказала Ворончихина.

Также она отметила, что посвящает свою золотую медаль дедушке, который, по ее словам, не смог дождаться этого триумфа: Ворончихина надеялась завоевать золото еще в Пекине, и теперь посвящает награду всей стране. Спортсменка призналась, что для нее особенно трогательно было услышать национальный гимн на церемонии: «Даже сейчас мурашки», – призналась она.

В понедельник российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.