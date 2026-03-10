«Единая Россия» анонсировала форум по вопросам ЖКХ в Ростове-на-Дону

Tекст: Ольга Иванова

В четверг, 12 марта, в Ростове-на-Дону пройдет второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ и жилищного строительства, сообщает ТАСС.

Мероприятие организует партия «Единая Россия», которая также планирует собрать инициативы для нового программного документа к предстоящим выборам в Госдуму. На форуме правительство представит итоги выполнения положений народной программы в сфере жилья и коммунального хозяйства.

Ключевыми участниками форума станут секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ожидается присутствие ветеранов СВО, губернаторов регионов Южного федерального округа, координаторов партийных проектов, экспертов в сфере строительства и ЖКХ, инженеров и архитекторов.

Якушев подчеркнул, что развитие жилищного строительства и городской среды – фундамент качества жизни и одно из основных направлений народной программы «Единой России».

В рамках форума пройдут шесть тематических круглых столов, где будут обсуждаться вопросы благоустройства, развития дорожной инфраструктуры, восстановления исторических регионов, внедрения новых технологий в градостроительстве, адаптации ветеранов СВО, а также участие молодежи в развитии архитектуры и ЖКХ. Эти предложения войдут в новую партийную программу.

Ростовский форум является вторым в серии окружных площадок, которые партия проводит по всей стране. На таких мероприятиях члены правительства отчитываются о выполнении народной программы и формируют предложения на ближайшие пять лет. Первый аналогичный форум прошел в Свердловской области, он был посвящен технологическому развитию.

