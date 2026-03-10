News1: Сеул тайно отправил ОАЭ новые ракеты ПРО

News1 сообщило о тайной отправке Сеулом дополнительных ракет ПРО ОАЭ

Tекст: Мария Иванова

По данным южнокорейского агентства News1, власти Республики Корея из-за напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, передали ОАЭ ракеты для комплексов «Чхонгун-2», передает ТАСС.

На аэродроме города Тэгу 9 марта фотокорреспондент заметил военно-транспортный самолет C-17 с флагом и надписью «ВВС ОАЭ» на борту. Он запечатлел погрузку военного груза, который был назван предполагаемым набором ракет для южнокорейских зенитных комплексов. Вечером самолет вылетел из Тэгу и десятого марта приземлился на авиабазе в ОАЭ.

В 2022 году ОАЭ и Южная Корея подписали контракт на поставку десяти батарей «Чхонгун-2», из которых к настоящему моменту переданы только две. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что арабская сторона просила Сеул ускорить поставки на фоне конфликта США с Ираном, в ходе которого под удары Тегерана попали американские объекты в ОАЭ.

По словам одного из южнокорейских депутатов, ОАЭ выпустили около 60 противоракет в начале событий, а их точность якобы достигла 96%.

В окрестностях аэродрома Тэгу расположен завод оборонной компании LIG Nex1, производящей перехватчики для комплексов «Чхонгун-2». News1 также привело слова политолога из ОАЭ, которого считают неофициальным советником президента страны. В своих соцсетях он заявил: «Благодарю Республику Корея за поставку 30 ракет», уточнив, что они были доставлены на самолете C-17.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате сотен ракет и беспилотников на фоне эскалации в регионе.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и призвали к деэскалации.

Ранее США обратились к Южной Корее с просьбой рассмотреть переброску ракет и комплексов Patriot для усиления ПВО на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном.