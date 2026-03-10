FT: Франция предлагала помощь в разоружении движения «Хезболла»

Tекст: Ольга Иванова

Франция предлагала оказать помощь в разоружении движения «Хезболла» в рамках дипломатических усилий по предотвращению масштабной израильской операции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

По информации издания, на фоне возросшей напряжённости в регионе Париж пытался содействовать урегулированию ситуации и снизить риск эскалации конфликта.

В публикации подчеркивается, что Франция предложила свою помощь в разоружении «Хезболлы». По данным ливанских чиновников, эти инициативы обсуждались в ходе дипломатических контактов с целью не допустить расширения военной операции Израиля.

Напомним, в ночь на 2 марта с территории Ливана по Израилю были выпущены ракеты, ответственность за которые взяло на себя движение «Хезболла». Израильская армия ответила массированными ударами по разным регионам Ливана, в том числе по Бейруту, что привело к гибели и ранениям сотен людей. На фоне обострения конфликта сотни тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные приступили к выполнению ограниченной целенаправленной наземной операции против «Хезболлы» в Ливане. Ливанское движение нанесло высокоточные ракетные удары по стратегическим военным объектам Израиля в Хайфе, включая базы ВМС и ПВО.