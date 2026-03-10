Разработчик нейросетей подал в суд на Министерство обороны США

Anthropic подала иск после решения Пентагона признать компанию угрозой поставкам

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация Anthropic инициировала судебное разбирательство против Министерства обороны США и главы ведомства Пита Хегсета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Поводом стало официальное уведомление от шестого марта, в котором разработчиков признали угрозой безопасности.

«Anthropic подала иск против администрации Трампа за то, что та признала компанию, занимающуюся разработкой ИИ, угрозой безопасности и попыталась расторгнуть с ней федеральные контракты», – отмечается в публикации. Истцы уверены, что чиновники превысили свои полномочия. Действия властей названы местью за отказ сотрудничать.

Ранее военные требовали предоставить им неограниченный доступ к технологии Claude для применения в боевых операциях. В случае отказа Пентагон угрожал лишить организацию контрактов и сорвать поставки.

Руководство Anthropic категорически отказалось передавать полный контроль над своими технологиями. В компании убеждены, что использовать искусственный интеллект для создания автономного оружия пока слишком рано, а внутреннее наблюдение не имеет законных оснований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США пригрозила разорвать все контракты со стартапом из-за отказа предоставить военным полный доступ к нейросети. Более 200 сотрудников Google и OpenAI поддержали разработчика в конфликте с оборонным ведомством.

Позже руководство Anthropic возобновило переговоры с Пентагоном во избежание исключения из цепочки военных поставок.