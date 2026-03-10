Власти Москвы дали рекомендации по эффективному общению с чат-ботами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Более половины жителей столицы уже применяют технологии генеративного искусственного интеллекта в личных и рабочих целях, пишет Mos.ru.

Чтобы взаимодействие с цифровыми помощниками было максимально эффективным, эксперты рекомендуют уделять особое внимание грамотной формулировке запроса. Четкая инструкция позволяет алгоритму быстрее понять суть задачи.

«Генеративный ИИ становится самым быстрорастущим направлением применения искусственного интеллекта в Москве: в столице уже появилось 28 городских генеративных ИИ-сервисов, растет и число горожан, которые ежедневно пользуются этой технологией», – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Согласно статистике, в прошлом году нейросетями пользовались 55% москвичей. Чаще всего технологии применяют для личных нужд и работы.

Специалисты советуют отказаться от абстрактных вопросов в пользу конкретных целей с подробным описанием желаемого результата. Указание деталей и ограничений помогает избежать двусмысленности в ответах чат-бота. Например, вместо простой просьбы лучше запросить пошаговую инструкцию с точными параметрами.

При общении с ботом полезно задавать контекст и ролевую модель, предлагая системе действовать от лица профессионала в определенной области. Если ответ кажется слишком общим, следует сузить тему или ввести лимиты по объему текста. Также важно указывать исключения, которые алгоритм должен учитывать.

Нейросети способны запоминать ход беседы, поэтому запрос можно корректировать и дополнять новыми вводными данными в процессе диалога. Эксперты призывают экспериментировать со стилем общения и задавать уточняющие вопросы до полного прояснения деталей. Это позволяет добиваться наиболее точных и релевантных ответов.

Напомним, в список самых популярных существительных в русском языке за 2025 год вошли слова, связанные с информационными технологиями, включая нейросеть, искусственный интеллект и промпт.