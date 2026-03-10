Адвокат Рубилар: Мафия в Аргентине пыталась продать ребенка россиянки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщина, переехавшая из США и оказавшаяся на улице из-за проблем с психическим здоровьем, родила от члена этой банды, группировка планировала сделку с новорожденным, пояснил Рубилар РИА «Новости».

«Лос Монос» – банда из города Росарио... заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка», – заявил юрист.

Рубилар обратился к правоохранителям, выяснив, что россиянку специально поместили в дешевую гостиницу. Злоумышленники рассчитывали скрыть рождение малыша от официальных служб для последующей реализации на черном рынке.

По словам защитника, дети славянской внешности высоко ценятся преступниками, в отличие от младенцев местных жителей. Планы бандитов удалось оперативно пресечь благодаря вмешательству полиции.

Ранее Рубилар сообщал, что пять россиянок потеряли новорожденных после родов в Аргентине. Российское посольство в апреле 2025 года подтверждало информацию о задержании подозреваемых в торговле людьми соотечественников.