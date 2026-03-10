В Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств

«Кошки способствуют развитию эмоциональной регуляции, повышению самооценки, управлению гневом, развитию социальных навыков и формированию безопасных привязанностей. Мы работает с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру», – приводит РИА «Новости» слова терапевта из центра лечения кошками.

Специалисты объясняют, что спокойное и ненавязчивое поведение кошек делает их особенно полезными. Пациенты центра ухаживают за животными, играют с ними и выполняют упражнения, направленные на развитие концентрации, самоконтроля и уверенности в себе.

По мнению терапевтов, такие занятия помогают эффективнее справляться со стрессом, контролировать импульсивные реакции и формировать устойчивые эмоциональные связи. В отличие от традиционной терапии с собаками, в Biak Bat кошек считают более подходящими для ряда пациентов благодаря их независимому и предсказуемому поведению.

Программы центра рассчитаны на широкий круг пациентов: от детей с аутизмом и гиперактивностью до взрослых, переживающих стресс и тревожность. Кроме того, специалисты Biak Bat проводят выездные занятия в домах престарелых.

Ассоциация была основана педагогами Иосу Мендесом и Хосуне Аспирос в 2011 году, которые проводят терапевтические занятия с участием кошек. В центре отмечают, что подобная практика пока редко встречается в Испании и требует дальнейших исследований.

