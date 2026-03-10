МЧС получило уникальные способные двигаться по воде и снегу аэролодки

Холдинг КМЗ уже отгрузил заказчику 30 из 57 запланированных аэролодок модели 650-К, пояснил Даниленко РИА «Новости».
Исполнение контракта идет с двукратным опережением сроков.
Общая стоимость соглашения составляет 1,3 млрд рублей, а завершить поставки планируется до декабря 2027 года.
«С ноября по март мы уже поставили 30 аэролодок для МЧС. Осталось 27, которые также передадим заказчику с двойным опережением срока», – сказал Даниленко.
Руководитель КМЗ отметил успешное прохождение испытаний всей переданной техники. По его словам, главной сложностью проекта стало требование оснастить суда дизельным мотором, который ранее в России не производился, однако инженерам удалось решить эту задачу.
Аэролодки способны передвигаться по воде, льду, снегу и болотистой местности благодаря воздушному винту. Мощность двигателя составляет около 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость свыше 200 километров в час по твердой поверхности. Грузоподъемность машин достигает 1,5 тыс. килограммов.
Ранее Даниленко рассказывал о планах передачи силовым ведомствам 150 катеров и судов в 2025 году.