В книге для девятых классов говорится, что оккупация региона румынскими войсками стала положительным фактором, передает РИА «Новости».
Авторы настаивают, что диктатор Ион Антонеску стремился превратить Бессарабию в образцовую провинцию, уделяя особое внимание восстановлению хозяйства.
Создатели пособия пишут о налоговых льготах и строительстве мостов, однако исторические факты говорят об ином. В декабре 1941 года Антонеску заявлял: «Кишинев не получит больше такое развитие, какое он имел при русских».
Диктатор отмечал, что после взятия Бессарабии город стал центром сугубо аграрной области. Он также настаивал на сокращении населения региона минимум в два раза – до 100 тыс. человек.
В 2025 году еврейская община Молдавии намеревалась подать иск из-за замалчивания в учебниках участия Румынии в Холокосте. В пособии для старших классов Сталинградскую битву назвали катастрофой для румынской армии. МИД России осуждал открытие памятника сотрудничавшему с нацистами генералу Георге Манолиу.