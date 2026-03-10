В Индонезии семь человек погибли под завалами мусора

Трагедия произошла в воскресенье на окраине Джакарты, инцидент вызвали проливные дожди, из-за которых сошла огромная масса отходов, пояснила Катрика Бахари, передает РИА «Новости».
Поисковая операция завершилась после обнаружения тела последнего погибшего. «Мы получили информацию от полиции, что двое из считавшихся пропавшими находятся в безопасности и вернулись домой», – заявила Бахари журналистам.
Жертвами стали водители грузовиков и владельцы небольших продуктовых лавок, работавшие на территории объекта. В разборе завалов участвовали более 200 специалистов, использовавших экскаваторы и тепловизионные дроны для поиска людей.
Бантарагебанг занимает около 110 гектаров и ежедневно принимает от 6,5 до 7 тыс. тонн отходов. Это крупнейшая свалка Индонезии.
В 2025 году жертвами разрушительных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра стали более 900 человек. В бразильском городе Буритикупу крупные провалы грунта угрожали безопасности населения из-за ливней.