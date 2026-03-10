Юрист назвал варианты решения проблем с подарочными картами маркетплейсов

Tекст: Катерина Туманова

Закон рассматривает подарочную карту не как товар, а как предоплату за будущие покупки. Денежные средства за неиспользованный сертификат считаются залогом, который должен быть возвращен, если покупка не состоялась, пояснил юрист агентству «Прайм».

«Если при активации сертификата появляется сообщение, что он «уже активирован», это скорее всего признак мошенничества», – сказал он.

В подобных случаях рекомендуется незамедлительно обращаться в техническую поддержку магазина, предоставив фотографию сертификата и чек о покупке. Магазин способен определить, на какой аккаунт были перечислены средства, и заблокировать их.

Если защитный слой карты поврежден и затрудняет считывание кода, это относится к производственному браку. В этом случае необходимо отправить четкое фото поврежденной карты и серийный номер в поддержку магазина. После проверки данных магазин может заменить карту или вернуть деньги.

Чек о покупке является ключевым доказательством владения картой, подчеркнул Хаминский. При отсутствии чека доказать свои права будет затруднительно.

В случае отказа продавца возвращать деньги за бракованный сертификат гражданин вправе направить жалобу в Роспотребнадзор или сразу обратиться в суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах. Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники. Аферисты начали обманывать россиян через популярные маркетплейсы.



