    США настраивают Испанию против НАТО
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Минченко: Позиция России по Ирану может повлиять на Трампа
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка
    10 марта 2026, 03:40 • Новости дня

    КСИР пообещал заблокировать поставки нефти странам Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил о намерении не допустить экспорт нефти из региона в США и союзные страны.

    «В условиях нынешней агрессии США против Ирана вооруженные силы исламской республики не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона враждебной стороне и ее партнерам до дальнейшего уведомления», – цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Генерал Наини добавил, что Иран «готов защитить нефтяные ресурсы и безопасность региона».

    Напомним, ранее Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа. Слова президента США о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть.


    10 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия иранских масштабных атак привела к уничтожению критически важных американских радиолокационных станций, включая гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов, пишут американские СМИ.

    Удары беспилотников-камикадзе позволили пробить эшелонированную защиту американских баз, пишет The War Zone.

    По данным издания, уничтожен радар AN/TPY-2 в Иордании, а также повреждена стратегическая станция AN/FPS-132 в Катаре. Аналогичные инциденты зафиксированы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

    Утрата таких систем создает серьезную брешь в противоракетном щите союзников Вашингтона. Производство мобильного радара оценивается в 300 млн долларов, тогда как стационарные объекты стоят миллиарды и требуют нескольких лет на восстановление.

    Отмечается парадоксальная уязвимость высокотехнологичной аппаратуры перед примитивными угрозами. «Проще говоря, «убийство лучника», в данном случае передовой системы противоракетной обороны, которая защищает самую стратегическую базу Америки во всем регионе, с помощью относительно дешевого дрона – это одновременно абсурдно очевидная и пугающе ироничная тактика», – подчеркивают авторы.

    Традиционные укрытия не спасают хрупкие антенные решетки от направленных взрывов. В связи с этим американские военные форсируют программы по переносу систем слежения за пусками ракет в космическое пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока. Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона. Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    10 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    @ Social Media/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана, обнаружена характерная американская маркировка.

    Газета New York Times заявила, что на обломках ракеты, обнаруженных после удара по школе в Иране, видна маркировка американской ракеты.

    В публикации подчеркивается: «Согласно результатам анализа, проведенного New York Times, на обломках ракеты, предположительно, с места нанесенных 28 февраля смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана, есть маркировка американской крылатой ракеты».

    Ранее канал ABC, опираясь на мнение специалистов, изучивших видеозаписи предполагаемого удара, сообщал, что по школе для девочек в Иране мог быть нанесен удар американской ракетой Tomahawk, передает РИА «Новости».

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В первый день конфликта под удар попала школа для девочек на юге страны, тогда же был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники подтвердили факт нанесения ударов в районе иранской школы для девочек. Министерство обороны США начало расследование обстоятельств произошедшего. Власти Ирана установили личности причастных к атаке пилотов.

    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    10 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    @ Sgt. Benjamin Castro/Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и израильские власти рассматривают возможность проведения сложнейшей наземной операции для вывоза или уничтожения запасов обогащенного урана у Ирана, пишут американские СМИ.

    Представители двух стран обсуждают вариант отправки спецподразделений для захвата ядерных материалов, так как удары с воздуха могут оказаться неэффективными, пишет The War Zone.

    По данным источников, такие миссии сопряжены с огромными рисками и неопределенностью, несмотря на многолетнюю подготовку элитных военных формирований.

    Госсекретарь Марко Рубио заявил о сложности этой задачи на брифинге в Конгрессе.

    Президент США Дональд Трамп якобы в частных беседах также выразил интерес к отправке небольшого контингента войск для выполнения стратегических задач. По оценкам МАГАТЭ, Тегеран накопил около 441 килограмма урана, обогащенного до 60%, чего хватит для создания минимум десяти бомб.

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что подобная операция имеет шансы на успех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности запасов урана. Трамп заявлял о намерении принять решение об окончании военной кампании совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    10 марта 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    @ Arileza Sotakbar/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью, узнала газета WSJ.

    «Президент Трамп заявил, что рассчитывает на скорейшее окончание войны в Иране, в то время как некоторые из его советников в частном порядке призывали его скорее найти решение на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может вызвать политическую реакцию», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Выступая перед журналистами во Флориде в понедельник, Трамп охарактеризовал военную миссию как в достигшую своих целей в целом.

    «Мы значительно опережаем график», – сказал он, добавив, что, по его мнению, все закончится «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. Американский президент объявил отмену санкций в отношении некоторых стран ради цен на нефть.


    10 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5% на фоне возможного роста поставок

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник: рынки оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 снижалась на 4,54% относительно закрытия – до 94,47 доллара за баррель, а апрельский фьючерс на нефть марки WTI – на 4,69%, до 90,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают геополитические новости. Накануне президент США заявил CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

    Эти заявления прозвучали на фоне резкого скачка котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, показав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, тем не менее котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля.

    Напомним также, что министр финансов США Скотт Бессент в прошлую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. «Обсуждения ослабления санкций против российской нефти, комментарии, намекающие на возможность деэскалации конфликта США с Ираном, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов дают один и тот же посыл – нефть продолжит поступать на рынок», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.

    10 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам

    Удары по нефтяным объектам Ирана спровоцировали выпадение черного дождя

    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь после ударов по нефтебазам
    @ Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Горящие резервуары с топливом спровоцировали экологическую катастрофу в иранской столице, вызвав обильное выпадение густой сажи и кислотных ливней на улицы города.

    Масштабные пожары на четырех нефтехранилищах вспыхнули 7 и 8 марта в результате атак США и Израиля, передает New Scientist. Густой дым заволок небо над Тегераном и провинцией Альборз. Вскоре на переживающий засуху город выпали темные капли с копотью и химикатами.

    Ученые предупреждают об угрозе для окружающей среды и здоровья людей. Исследователь из Университета Лестера Анна Ханселл заявила: «Это будет довольно неприятная токсичная влага». Нефть содержит серу и азот, образующие при горении кислоты, которые оседают на землю с осадками.

    Смог может многократно превзойти по масштабам знаменитый лондонский туман 1952 года, считают британские специалисты. Употребление такой воды грозит отравлениями и проблемами с желудком. Наибольшую опасность представляет вдыхание мелких частиц гари, способных проникать глубоко в легкие.

    Токсичные вещества способны накапливаться, отравляя водоемы и сельскохозяйственные угодья. Мелкие примеси могут разноситься ветром на тысячи километров, достигая других государств Ближнего Востока. Жителям Ирана рекомендуют оставаться дома или использовать защитные маски на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранский Красный Полумесяц предупредил об угрозе кислотных дождей после ударов по объектам инфраструктуры. Американские и израильские военные атаковали четыре резервуара с нефтью в провинциях Тегеран и Альборз.

    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе

    Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ

    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин рассказал о «новой устойчивой ценовой реальности» на рынке нефти и газа.

    «Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.

    «Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.

    «В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.

    «Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.

    «Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.

    Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.

    Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.

    Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.

    Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.

    «Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.

    «В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.

    Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.

    Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

    «В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.

    «Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.

    Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.

    В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.

    10 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Аракчи с иронией отреагировал на данные о HIMARS на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с юмором воспринял сообщение центрального командования США (CENTCOM) о дислокации РСЗО HIMARS.

    Аракчи с сарказмом выразил благодарность CENTCOM за сообщение о том, что комплексы РСЗО HIMARS расположены в сопредельных с Ираном государствах, пишут «Вести».

    США признались, что используют территорию соседей Ирана для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по мирным иранским жителям, указал министр.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что никому не стоит жаловаться в случае уничтожения Тегераном этих американских систем. По его словам, ответный удар последует вне зависимости от того, в какой именно из близлежащих стран находится вооружение.

    Аракчи добавил, что подобная тактика, по всей видимости, уже применялась противником при атаке на опреснительную установку на острове Кешм.

    До этого Иран заявлял о готовности отразить наземное вторжение США. Аракчи также пояснял, что Иран не начинал войну и не атакует соседей.

    10 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Sohu: Россия поддержала Иран в ответ на многолетние провокации США

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва, по мнению китайских экспертов, делится с Тегераном информацией о военных целях США, что затрудняет операции американской армии в регионе, пишет китайское издание Sohu.

    Россия поддержала Иран в ответ на многолетние провокации США, считают аналитики китайского издания Sohu, передает «Царьград».

    По мнению китайских экспертов, Москва делится с Тегераном разведданными о передвижениях американских военных, что заметно осложняет положение армии США на Ближнем Востоке.

    В публикации отмечается, что военная операция Соединённых Штатов против Ирана идёт не по их сценарию. Вашингтон не смог добиться быстрой победы, а иранские силы продолжают наносить ощутимые удары по американским объектам и базам их союзников. Таким образом, Россия, согласно аналитикам Sohu, получила шанс ответить США за давние недружественные действия против Москвы.

    Аналитики приводят слова из американских СМИ, где говорится, что Россия передаёт Ирану важнейшие разведданные, в том числе о местоположении американских кораблей, самолётов и радиолокационных станций. «Россия наконец-то нашла возможность отплатить Соединённым Штатам. Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле «око за око»,» – говорится в сообщении Sohu.

    Отмечается, что Москва действует осторожно, не вступая в открытое противостояние с американскими военными и не становясь прямым участником конфликта. В Вашингтоне пока не демонстрируют публичного беспокойства: пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что поддержка России не влияет на американскую операцию в Иране.

    Однако китайские журналисты выражают сомнения в искренности таких заявлений. Они указывают, что США направляют в регион ещё один авианосец и продолжают наращивать военное присутствие, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о серьёзности ситуации. В Sohu считают, что Соединённые Штаты ожидали лёгкой победы, но теперь вынуждены столкнуться с затяжным конфликтом и постоянными атаками на свои базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай влияют на стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    10 марта 2026, 07:13 • Новости дня
    Fars: Израиль нанес ракетный удар по школе в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Иране одно из учебных заведений для несовершеннолетних подверглось атаке, повреждения получили также соседние жилые постройки, сообщили иранские новостные агентства.

    Атака прошла в городе Хомейн, она затронула не только само образовательное учреждение, но и прилегающую территорию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Fars.

    Повреждения получили несколько жилых домов, расположенных вокруг атакованного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ракетном ударе по начальной школе в городе Минаб погибли около 160 человек. На масштабной траурной церемонии по убитым школьницам собиралась многотысячная толпа.

    10 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    В КСИР заявили о бегстве флота США из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские корабли и авиация отошли от иранских границ на расстояние более 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов, заявил представитель КСИР.

    «Президент-лжец США [Дональд Трамп], чтобы избежать давления войны и положить конец отчаянию американских военных в регионе, ложно заявил о конце мощи вооруженных сил Ирана», – сообщили в КСИ,.

    Американские силы фактически покинули зону поражения, они находятся на дистанции более 1 тыс. километров, опасаясь мощных иранских ракет и беспилотников, отмечает иранское агентство Tasnim.

    В КСИР также указали на уничтожение американской военной инфраструктуры в регионе, включая радары и дроны.

    В заключение представитель элитного подразделения заявил, что иранские военные полностью контролируют ситуацию и ждут прибытия авианосца Gerald Ford.

    Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля. Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

