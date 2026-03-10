Глава МИД Ирана заявил о нецелесообразности диалога с США

Tекст: Катерина Туманова

В интервью PBS News Hour иранский министр Аракчи сказал, что переговоры с американцами «больше не будут входить в нашу повестку дня».

Он сослался на прошлогодние переговоры по ядерному потенциалу Ирана, которые предшествовали бомбардировке США трех иранских ядерных объектов в июне. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран «отверг все возможности отказаться от своих ядерных амбиций».

Во время последнего раунда переговоров по иранской ядерной программе в феврале 2026 года американцы пообещали, что у них «нет намерения нападать», напомнил Аракчи, и все равно это сделали.

«Я не думаю, что вопрос о разговорах с американцами или о возобновлении переговоров с американцами будет обсуждаться, потому что у нас есть очень горький опыт общения с американцами», – сказал Аракчи, комментируя ожидаемое в Иране обращение нового аятоллы Моджтабы Хаменеи.

