Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке

Tекст: Катерина Туманова

«В Дубае, подземный паркинг. Весело», – говорит Лобода в коротком ролике, в котором видно, как рядом один из спасающихся устроился на нескольких стульях, прилег и закинул на стену ноги.

Певица в спортивном костюме делает несколько шагов, показывает пространные помещения парковки без машин, потолок увит трубами коммуникаций, вдали слышны гулкие разговоры.

Лобода стала одной из многих иностранцев в Дубае, случайно оказавшихся в городе в момент военной эскалации или застрявших из-за коллапса с транспортом и авиасообщением.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, UTair отменил рейсы в Дубай из-за закрытия неба ОАЭ. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях.

