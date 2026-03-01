В Совфеде выступление Небензи в СБ ООН по Ирану назвали «жестким и четким»

Tекст: Катерина Туманова

«Ночное выступление на заседании Совета Безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», – отметил он в Telegram-канале.

Карасин назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия, так как Иран готов был договариваться по этому вопросу. Он напомнил, что курирующий тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о стремлении республики к разработке собственного ядерного оружия.

«В выступлении прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе», – добавил он.

Напомним, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН. Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.